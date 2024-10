Boom boom per gennaio | Bonny vola a Milano, firma per il club immediata

L’attaccante del Parma, Bonny, potrebbe cambiare aria con destinazione Milano

Una delle rivelazioni di questa stagione è sicuramente l’attaccante del Parma, Ange Bonny. Il centravanti, classe 2003, sta dimostrando di essere un elemento molto valido nel nostro campionato. Si tratta del prototipo di giocatore che piace agli allenatori, che magari non segnerà tantissimo, ma che a livello tattico e a livello fisico riesce a fare girare tutta la squadra.

Nell’ultimo turno di campionato, Bonny, è stato autore di un grandissimo gol nella partita poi pareggiata in casa del Como. Un colpo di tacco a beffare Audero che ha ricordato a tanti alcuni grandi gol della storia del nostro campionato. Sicuramente una rete di pregevole fattura.

Intanto, lo stesso attaccante, riceve i complimenti e anche i paragoni importanti. Molti, infatti, per lo stile di gioco, lo hanno paragonato allo Zirkzee visto la passata stagione con la maglia del Bologna e che ha trascinato la squadra rossoblù al raggiungimento di una storica Champions League.

Ovviamente, i traguardi sono diversi. Ma in vista della prossima stagione, l’attaccante ha ricevuto già i primi interessamenti di mercato e la sua prossima destinazione potrebbe essere Milano.

Bonny stupisce: futuro a Milano per l’attaccante?

Bonny, come detto, inizia a fare gola a tanti e sono partiti i primi sondaggi per capire la fattibilità e i costi di un eventuale affare. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, su di lui ci sarebbe l’interessamento del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante giovane e vorrebbero puntare su di lui.

Da non tralasciare nemmeno la pista che porta a Santiago Gimenez del Feyenoord. L’attaccante, però, ha dei costi decisamente più elevati rispetto al centravanti del Parma.

Milan, sarà rivoluzione in attacco

Per quanto riguarda la squadra rossonera, a parte Morata, ci sarà una vera e propria rivoluzione nel reparto avanzato. Moncada e Furlani, infatti, molto difficilmente punteranno ancora su Jovic e su Abraham che ritornerà alla Roma nella prossima stagione prima di ridefinire il suo futuro.

Oltre a loro, bisogna tenere in considerazione anche il classe 2008 Camarda che, benchè molto talentuoso, non è ancora pronto per essere lanciato definitivamente nel calcio dei grandi e ci vorranno degli ulteriori step di crescita per farlo.