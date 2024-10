Inter, i tanti infortunati allarmano Inzaghi | Arriva il colpaccio tra gli svincolati

Inzaghi deve affrontare una grande emergenza infortuni. Per questo, si può pescare dagli svincolati

Simone Inzaghi sta preparando la partita di campionato contro la Juventus. Una sfida che, oltre a mettere in campo la grande tradizione e la grande rivalità delle due squadre, può dare delle indicazioni anche per quanto riguarda questa stagione. Infatti, le due compagini, si trovano distanziate ad un punto di distanza e non vogliono perdere ulteriore terreno dalla capolista Napoli.

Per questo, il tecnico nerazzurro, non dovrà lasciare nulla al caso e dovrà preparare la sfida nei minimi dettagli, provando a prevedere ogni situazione di gioco. I nerazzurri, dovranno giocare la partita perfetta contro un’avversaria in salute e in fiducia di risultati.

Ma, alla Pinetina, regna la preoccupazione. I recenti infortuni hanno fatto sì che contro la formazione bianconera, ci sarà emergenza totale e bisognerà inventarsi qualcosa a livello tattico, magari spostando qualche giocatore in un ruolo non suo, come fatto con Barella nella partita contro la Roma.

Intanto, in viale della Liberazione, stanno cominciando a riflettere su come ovviare a questa situazione difficile. E non è escluso che si possa ricorrere al mercato degli svincolati per tamponare l’emergenza infortuni.

Inter, gli infortuni preoccupano Inzaghi

In casa nerazzurra gli infortuni preoccupano e non poco Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con una vera e proprio emergenza. L’unica notizia positiva riguarda il recupero di Zielinski. Il polacco era già presente contro lo Young Boys e sarà tra i convocati. Attenzione, però, alle altre situazioni.

In primis, Calhanoglu, che così come Acerbi tornerà in campo nella partita contro il Venezia, saltando quella contro la formazione bianconera. Occhio anche ad Asllani. L’albanese non è in perfette condizioni, ma potrebbe recuperare in extremis. In quest’ultimo caso, il posto davanti alla difesa sarebbe suo.

Marotta punta al mercato degli svincolati

Marotta, invece, osserva la situazione e potrebbe pensare di ricorrere al mercato degli svincolati. Il presidente e CEO Sport nerazzurro potrebbe capire dove c’è più impellenza di intervento e acquistare qualcuno. E, a tal proposito, c’è una pista che potrebbe interessare ed è quella di Etienne Capoue, centrocampista svincolatosi dal Villareal.

Il francese è ancora senza squadra e potrebbe essere un innesto molto utile per tamponare un’emergenza infortuni che, in casa Inter, si sta facendo davvero molto pesante.