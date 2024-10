Lautaro Martinez, il Pallone d’Oro lo vince lui | L’annuncio è ufficiale

C’è l’annuncio ufficiale per quanto riguarda la vittoria del prossimo Pallone d’Oro

La scorsa stagione, la squadra nerazzurra, è stata protagonista di una stagione superlativa per quanto riguarda il campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, sono riusciti a dominare il campionato dall’inizio alla fine, riuscendo a portare a casa lo scudetto numero venti e la conseguente seconda stella.

Un traguardo importantissimo che la società e la dirigenza avevano puntato da tantissimo tempo e finalmente sono riusciti ad ottenere. La squadra ha dimostrato la propria forza non solo a livello tecnico-tattico, ma soprattutto a livello mentale, riuscendo a gestire alla grande i momenti di difficoltà e avendo la sana arroganza di andare a dominare su ogni campo.

L’autore principale è stato Simone Inzaghi, che è riuscito a dare un gioco corale belle, ma soprattutto efficace alla squadra. Uno spettacolo che i tifosi nerazzurri non vedevano da anni e che sono riusciti a godersi. Tra gli altri protagonisti, c’è anche Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è stato il capocannoniere del campionato, il miglior giocatore della stagione ed è riuscito a vincere anche la Copa America.

Proprio per questi suoi traguardi, il ragazzo è tra i candidati per la vittoria finale del prossimo Pallone d’Oro. Intanto, a tal proposito, arriva l’annuncio ufficiale. Si sa già chi è il vincitore del premio.

Pallone d’Oro, arriva l’annuncio ufficiale sul vincitore

Non solo Lautaro per la vittoria del Pallone d’Oro. Il candidato principale è l’esterno del Real Madrid, Vinicius Jr che è stato decisivo per la vittoria della Champions League e che è riuscito a ribaltare il Borussia Dortmund anche in questa prima fase della nuova versione della competizione europea.

Di lui ha parlato il tecnico blancos, Carlo Ancelotti che ha ammesso: “Vincerà il Pallone d’Oro non grazie alla prestazione contro il Borussia Dortmund, ma per quanto ha fatto nella passata stagione”.

Lautaro, il Pallone d’Oro un miraggio

Per Lautaro, la vittoria del Pallone d’Oro sembra essere un miraggio. L’attaccante argentino, nonostante una grandissima stagione, non riuscirà a vincere il trofeo. Per farlo, dovrà confermare quanto fatto la passata stagione e, se possibile, migliorarlo soprattutto per quanto riguarda il campo europeo.

Vedremo come andrà la stagione del Toro che dopo un digiuno che partiva da marzo, sembra essersi sbloccato definitivamente. Anche se la condizione fisica non è ancora quella ottimale.