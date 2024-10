Troppa sfortuna Inter, Inzaghi lo sapeva | Ora le cose cambiano sul serio

Tanta sfortuna per la squadra nerazzurra: Inzaghi lo sapeva, ma adesso cambia tutto

L’Inter si prepara per supersfida contro la Juventus del prossimo fine settimana. Una partita che, aldilà della tradizione e della rivalità, rappresenta uno step molto importante per la squadra nerazzurra, dal momento che, dopo il derby, tante certezze sono venute meno e la condizione fisica e mentale dei giocatori non sembrano essere al massimo livello, come lo erano state nella passata stagione.

Inzaghi lo sa benissimo, ma vuole ugualmente conquistare i tre punti per evitare che il Napoli di Antonio Conte, capolista del campionato, possa ulteriormente scappare. E’ una cosa che l’Inter non può permettere e per questo dovrà attenzionare ogni particolare e ogni tipo di situazione di gioco per evitare brutte sorprese.

Servirà la migliore Inter possibile e il tecnico interista dovrà schierare l’undici più in forma che può avere in questo momento. Magari, i minuti fatti risparmiare a qualche titolare nella partita di Champions League contro lo Young Boys, potranno essere utili in vista del match.

Ma un altro fatto è la tanta sfortuna che sta avendo la squadra nerazzurra nell’ultimo periodo. Per i giocatori e Inzaghi cambia davvero tutto adesso, anche se il tecnico era al corrente della situazione.

Inter, che sfortuna! Ma Inzaghi sapeva tutto

I nerazzurri dovranno affrontare una serie di infortuni che, in questa fase della stagione, proprio non ci volevano. Soprattutto preoccupa Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, non ci sarà contro la Juventus. Ed è stato impiegato nella partita contro la Roma in condizioni non perfette.

Inzaghi, nel post-partita, ha ammesso di aver rischiato inserendolo in campo. Ma l’assenza contemporanea di Asllani, non ha permesso di schierare altri giocatori. Insomma, contro la squadra bianconera ci saranno davvero tantissime difficoltà.

Calhanoglu out, ecco quando tornerà in campo in turco

Hakan Calhanoglu, come detto, non ci sarà contro la Juventus. Il centrocampista turco si dovrà fermare dopo l’elongazione avuta contro la Roma. Simone Inzaghi spera di averlo per la partita contro il Venezia, ma con il suo staff non correrà rischi di sorta e aspetterà fino a quando la condizione non sarà ottimale.

Di sicuro, in questa fase della stagione, il centrocampo nerazzurro è in apnea e servirà distribuire bene tutte le energie. Soprattutto in campionato, non sono ammessi passi falsi altrimenti sarà già addio allo scudetto.