Inter, è cambiato tutto | Così non va, grosso guaio per Inzaghi

All’Inter, in questa stagione, è cambiato tutto rispetto all’anno scorso. Inzaghi non può esserne soddisfatto

La squadra nerazzurra si sta preparando per la partita di questo fine settimana che la vede scontrarsi contro la Juventus. Una sfida molto interessante, sotto tanti aspetti. Sicuramente la tradizione e la rivalità tra le due squadre la fa da padrona, ma il nuovo corso bianconero, con quello dell’Inter che è in cerca di risposte, rende il tutto sicuramente più affascinante.

Oltre a questo, la mancanza di alcuni elementi chiave delle due squadre da sicuramente dei contenuti da affrontare. Infatti, per i bianconeri, mancherà l’olandese Koopmeiners che non è riuscito a recuperare. Mentre, per i nerazzurri, non ci saranno, come oramai si sa, nè Francesco Acerbi e nè Hakan Calhanoglu.

Inzaghi dovrà preparare al meglio la partita, cercando di definire ogni dettaglio al meglio e cercando di prevedere ogni situazione di gioco possibile per provare a portare a casa i tre punti.

Intanto, il tecnico nerazzurro, non può essere felice. Dall’esterno, infatti, arrivano delle critiche per un’Inter che, in questa stagione, sembra aver cambiato tutto anche se ha cambiato poco in termini di giocatori.

Inter, tutto è cambiato ed è un guaio per Inzaghi

L’ex allenatore nerazzurro, Andrea Stramaccioni, ha parlato della partita che la scorsa domenica l’Inter ha vinto contro la Roma. Intervenuto ai microfoni di Rete Sport, l’opinionista Dazn, ha affermato: “Juric e i suoi giocatori non possono essere soddisfatti di questa partita contro l’Inter che non è più quella della passata stagione”.

Insomma, un evidenziare la partenza non brillante della squadra nerazzurra che, fino a questo momento, non è ancora riuscita a dare quelle certezze che aveva mostrato alla grande nella passata stagione culminata con la vittoria del ventesimo scudetto e della seconda stella.

Inter, ecco cosa bisogna migliorare

La squadra nerazzurra, effettivamente, non sembra essere nella sua migliore forma sia fisica che mentale. La squadra di Inzaghi, dopo tanti anni in cui è riuscita a mostrare tanto in Italia e in Europa, sembra un po’ in debito di ossigeno e i tanti impegni ravvicinati, certamente, non aiutano.

Soprattutto, la tenuta difensiva desta preoccupazione. Nella scorsa annata, infatti, la fase difensiva era stata un fattore, In questa stagione sembra che le certezze si siano perse. Ma per riconfermarsi, bisogna ritrovare ogni genere di stimolo.