Clamoroso davvero, ecco Messi | L’annuncio sulla pulce che stravolge tutto

Incredibile annuncio che riguarda Lionel Messi: tutto stravolto rispetto all’inizio

L’Inter si prepara in vista dei prossimi impegni. La prossima giornata di campionato vedrà una sfida ad alta quota contro la Juventus dell’ex, Thiago Motta. Una partita che dirà tanto delle ambizioni tricolore delle due squadre e che, ovviamente, andrà vinta per non perdere ulteriore terreno dalla capolista Napoli che spera di fare il solco.

Per questo Simone Inzaghi dovrà preparare la sfida alla perfezione, tenendo conto di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco possibile. Oltre a questo, ci vorrà una gestione certosina delle forze a propria disposizione. Infatti, oltre agli infortunati, bisognerà tenere conto dei giocatori con più minutaggio e che potrebbero essere stanchi. Insomma, una situazione non semplice.

Infatti, in questa stagione, la squadra nerazzurra si troverà a giocare varie competizioni che porteranno via tante energie sia a livello fisico che a livello mentale.

Intanto, arriva una notizia importantissima e clamorosa e che riguarda il fuoriclasse argentino, Lionel Messi. L’annuncio sull’ex Barcellona ha stravolto tutto.

Messi, l’annuncio che stravolge tutto

Come detto, l’Inter, sarà impegnata in tantissime competizioni in questa stagione. Tra queste, anche la nuova versione del Mondiale per Club. E a tal proposito, arriva una notizia incredibile da Gianni Infantino che ha annunciato la partecipazione alla competizione dell‘Inter Miami, squadre in cui milita l’attaccante argentino, Lionel Messi.

Un annuncio che ha fatto parecchio discutere tantissime personalità del mondo del calcio e una notizia che non è stata accolta da tutti in maniera positiva. Tante polemiche, infatti, si sono generate da questa scelta.

Messi al Mondiale per Club: scoppia la polemica

Di fatto, in tanti non sono affatto contenti della scelta della partecipazione dell’Inter Miami al Mondiale per Club. La competizione, inserisce tra le partecipanti, le migliori 32 squadre al mondo della passata stagione. Ma, nel campionato statunitense, la stagione non è ancora finita e, per questo, in tanti storcono il naso.

Oltre a questo, a molti è sembrata più una questione incentrata sulla partecipazione di un grande personaggio del mondo del calcio e non tanto riguardante i meriti sportivi della propria squadra. Insomma, una scelta che farà ancora parlare tantissimo.