Zirkzee torna in Serie A | I tifosi lo aspettano, trovato l’accordo con la società

Zirkzee potrebbe clamorosamente tornare in Serie A. Una società spinge per averlo

La scorsa stagione, il Bologna, è stata sicuramente la squadra rivelazione del campionato. Gli uomini guidati, allora, da Thiago Motta, sono riusciti a scrivere un’impresa storica arrivando a qualificarsi alla Champions League. E tanti giocatori sono stati i protagonisti di quella squadra che ha fatto sognare tanti tifosi.

Tra tutti, sicuramente, Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori. Il difensore è stato uno dei migliori della spedizione azzurra agli Europei tanto da incantare Mikel Arteta e passare all’Arsenal quest’estate. L’attaccante, dopo una grandissima stagione da protagonista, è passato al Manchester United per la cifra di 36 milioni di euro previsti dalla clausola risolutoria.

Due giocatori che hanno fatto cose importanti nel nostro campionato e che stanno vivendo, attualmente, momenti differenti. Calafiori è sicuramente in una fase di ascesa ed è uno dei grandi protagonisti anche nei Gunners.

Zirkzee non sta vivendo il suo miglior momento con la maglia dei Red Devils. E, addirittura, il suo futuro, potrebbe essere lontano da Manchester. La volontà, infatti, sarebbe quella di ritornare in Serie A.

Zirkzee e la Serie A: ritorno di fiamma?

Zirkzee, dunque, potrebbe ritornare in Serie A. E quest’indiscrezione clamorosa potrebbe riguardare già il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, infatti, il giocatore non è contento di come stanno andando le cose a Manchester e vorrebbe ritornare nel campionato che lo ha valorizzato maggiormente.

La Juventus, già in estate, era sulle sue tracce. Ma la mancata partenza di Vlahovic non ha permesso di poter fare un investimento così importante. Le cose, questa volta, potrebbero cambiare per quanto riguarda gennaio. Infatti, il giocatore potrebbe arrivare in prestito per rigenerarsi. I bianconeri vorrebbero prelevarlo, soprattutto perchè con Thiago Motta ha fatto vedere le cose migliori. Vedremo se questo interesse si concretizzerà davvero.

L’olandese di nuovo in A? Il Milan segue la situazione

L’attaccante olandese, durante la sessione estiva di mercato, però, non è stato seguito solamente dalla Juventus. Anzi. Ad un certo punto sembrava che il giocatore potesse approdare al Milan che aveva puntato tutto su di lui prima di fiondarsi su Morata. Gli elevati costi delle commissioni, non hanno permesso di concludere l’affare.

Ma la società rossonera osserva con attenzione la situazione. Anche se, dopo gli arrivi dello spagnolo, di Abraham e la permanenza di Jovic – senza dimenticare la presenza del giovanissimo Camarda -, l’idea di puntare su di lui sembra sfumare in maniera quasi definitiva.