Beffa Inter, Thiago Motta sorride | Svolta improvvisa in vista del derby d’Italia

Thiago Motta può sorridere in vista del derby d’Italia: c’è la svolta improvvisa

L’Inter è ripartita dopo la pausa per le nazionali con una vittoria ottenuta in un campo complicatissimo come è lo stadio Olimpico. I tre punti ottenuti contro la Roma hanno permesso ai nerazzurri di poter seguire la scia del Napoli e stazionare al secondo posto in classifica a meno due punti dalla squadra di Antonio Conte.

Una vittoria non bella per quanto riguarda la prestazione. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno risentito molto di una forma fisica ancora da perfezionare vista la stanchezza per gli impegni dei giocatori con le nazionali, ma anche dell’assenza di alcuni giocatori che non hanno potuto far parte del match per infortunio.

Intanto, il prossimo fine settimana, ci sarà un impegno di quelli importantissimi. Infatti, il prossimo turno di campionato, prevede il derby d’Italia contro la Juventus del grande ex, Thiago Motta.

Il tecnico bianconero può sicuramente esultare in vista del match. Infatti, in casa Inter, arrivano delle notizie che potrebbero avvantaggiare la Juventus proprio in vista dello scontro.

Thiago Motta esulta: arriva la svolta per il derby d’Italia

Thiago Motta, dunque, può esultare per le novità che arrivano da Appiano Gentile. La squadra nerazzurra, infatti, nella partita contro la Roma, ha dovuto fare a meno di due dei suoi pilastri come Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Per entrambi, l’infortunio avuto, ha causato un’elongazione.

Questo vuole dire che, per quanto riguarda i tempi di recupero, i giocatori potrebbero saltare la sfida di San Siro contro la Juventus. Due perdite che sarebbero pesantissime e che potrebbero influire nella sfida.

Non solo Calhanoglu e Acerbi: ecco la condizione di altri due

Calhanoglu e Acerbi non sono gli unici due giocatori della rosa di Simone Inzaghi ad avere problemi di tipo fisico. Come si è visto nella sfida dell’Olimpico, anche due giocatori come Asllani e Zielinski sono mancati. Mentre per il polacco non ci dovrebbero essere problemi, bisognerà valutare giorno per giorno la condizione del centrocampista albanese.

Insomma, una situazione sicuramente non semplice da gestire. I nerazzurri sembrano avere ancora qualche scoria mentale e fisica da smaltire. Ma con tanti impegni ravvicinati, diventa complicato poter avere delle pause.