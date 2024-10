Super colpo Inter, affare fatto per gennaio | Inzaghi lo aspetta a braccia aperte

La società nerazzurra lavora fortemente per portare a Milano un grandissimo talento

L’Inter lavora a fari spenti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra nerazzurra, infatti, necessita di puntellare l’organico in alcune posizioni in cui ci saranno elementi che andranno via a parametro zero. Non solo, ma la dirigenza di viale della Liberazione dovrà anche dare seguito a quelli che sono i diktat di Oaktree che ha intenzione di avviare una fase di ringiovanimento della rosa di Simone Inzaghi.

Proprio per questo, sono tanti i profili ricercati in sede di mercato. Quello principale, di cui tutti stanno parlando in queste settimane, è sicuramente Jonathan David. L’attaccante canadese, infatti, è in scadenza con il Lille e Marotta e Ausilio stanno provando ad approcciarlo per sostituire i partenti Arnautovic e Correa.

Non solo, occhio anche alla difesa, dove il profilo più gettonato sembra essere quello del centrale slovacco dell’Udinese, Jaka Bijol. Un giocatore che andrebbe a sostituire uno tra Acerbi e de Vrij che andranno a scadenza di contratto a fine stagione e potrebbero non rinnovare ulteriormente.

Ma occhio anche ad una mossa a sorpresa da parte della dirigenza e che riguarda un grande talento che si sta mettendo in mostra nel nostro campionato. Il giocatore potrebbe arrivare nella sessione di mercato di gennaio.

Inter, per gennaio occhio al grande talento

Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, i nerazzurri sarebbero sulle tracce del centrocampista spagnolo del Parma, Adrian Bernabè. Il giocatore classe 2001, rappresenterebbe appieno la nuova filosofia nerazzurra fatta di giocatori giovani, da valorizzare e, quindi, futuribili per mettere a posto i conti a bilancio.

Il centrocampista costa tra i 15 e i 20 milioni e sarebbe perfetto per il modulo di Simone Inzaghi, visto che può ricoprire più ruoli, dal trequartista, al regista fino alla mezz’ala di qualità. Insomma, un investimento utile per il futuro, ma soprattutto per il presente.

Inter, il piano per il futuro è chiaro

La società nerazzurra ha ben chiaro in mente quale dovrà essere il piano per il futuro. L’acquisto di giocatori giovani e futuribili dovrà essere la norma, soprattutto per scongiurare brutte sorprese come sta capitando in questa fase della stagione. Tanti giocatori acciaccati che, poi, fanno pesare la loro assenza.

E’ vero che si gioca tantissimo, in questa fase storica del calcio. Ma è altrettanto vero che avere più giocatori freschi scongiurerebbe ogni tipo di preoccupazione dal punto di vista fisico.