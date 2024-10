Inter, addio a Inzaghi | Cambia squadra, se ne va da Milano all’improvviso

Un nerazzurro dà l’addio ad Inzaghi e cambia squadra improvvisamente

L’Inter lavora già al prossimo mercato estivo per cercare di trovare i profili più adatti alla rosa di Simone Inzaghi. Ci sono tanti giocatori in scadenza di contratto nella squadra nerazzurra che, necessariamente, andranno sostituiti sia per una questione meramente numerica, sia per quanto riguarda la nuova strategia di abbassamento dell’età media.

Sarà sicuramente un’estate di grandi cambiamenti, perchè la strategia di puntare su under 25 è oramai chiara e la nuova proprietà di Oaktree non transige su questo punto in particolare. L’obiettivo è quello di creare valore per aggiustare i conti – anche se il bilancio nerazzurro va verso l’attivo per quanto riguarda il prossimo esercizio.

La prova di questo la si è vista con i casi di Ricardo Rodriguez e di Mario Hermoso. Entrambi trattati dalla dirigenza per cercare di tamponare la carenza numerica dovuta all’infortunio di Buchanan, ma entrambi bocciati dalla proprietà.

Intanto, in vista del mercato di gennaio, un giocatore può seriamente dire addio a Simone Inzaghi. Addirittura, l’addio anticipato, potrebbe essere dovuto all’inserimento di una squadra rivale che cerca un giocatore con le sue caratteristiche.

Inter, addio a Inzaghi: il giocatore va alla rivale

Dunque, come detto, un giocatore è pronto a dire addio ad Inzaghi già a gennaio. Si tratta dell’attaccante austriaco Marko Arnautovic. L’ex Bologna non sta facendo due stagioni indimenticabili in maglia nerazzurra per tanti motivi e già la scorsa estate era stato inserito nella lista dei partenti. Oltre a questo, il suo contratto è in scadenza nel 2025 e l’intenzione è quella di non rinnovarlo.

La Roma starebbe pensando a lui già a gennaio. I giallorossi, infatti, hanno intenzione di puntare su di lui visto che in rosa manca effettivamente un sostituto di Dobvyk che sia all’altezza della situazione. Insomma, l’addio potrebbe avvenire molto presto.

Inzaghi vuole un attaccante: ecco chi si punta

La partenza di Arnautovic, così come quella di Correa, che sia a gennaio o giugno, sembra essere oramai scontata. Entrambi i giocatori non rientrano nei piani della società nerazzurra e del tecnico. Per questo, la dirigenza, è al lavoro per provare a trovare un altro attaccante che possa essere all’altezza dei titolari.

E la soluzione è stata individuata in Jonathan David. L’attaccante canadese è in scadenza di contratto con il Lille e non rinnoverà. Ma la concorrenza per lui è davvero molto alta con tante società europee a contenderselo.