Mourinho l’ha convinto | Lascia la squadra per volare in Turchia: si aspetta solo gennaio

Josè Mourinho vuole il grandissimo colpo di mercato per il mercato di gennaio. Il Fenerbahce ci lavora

Josè Mourinho, dalla scorsa estate, è passato al Fenerbahce un po’ a sorpresa. Il tecnico portoghese, infatti, ha voluto provare questa nuova esperienza nel campionato turco per riportare alla vittoria del campionato la squadra giallonera. Contro, però, un Galatasaray molto agguerrito e con tantissimi giocatori di qualità.

Il tecnico portoghese voleva fortemente un’esperienza del genere per rilanciarsi, dopo che l’avventura alla Roma, iniziata con i migliori propositi e con la vittoria della Conference League, è terminata in malo modo. L’ex Inter, infatti, non ha mancato di accusare i calciatori giallorossi e la società non appena andato via.

Adesso dovrà provare a cambiare le cose anche in Turchia. Vincere al Fenerbahce vorrebbe dire confermare la sua legge, ovvero dove va lui si vince – a parte l’esperienza al Tottenham.

Intanto, lo stesso Mourinho, prova il grande colpo in vista del mercato di gennaio. E’ partita la trattativa per portare il grande talento alla sua corte. Ma bisognerà aspettare l’apertura della sessione.

Mourinho fiuta il grande colpo di mercato per gennaio

Mourinho, come detto, chiede rinforzi. Il tecnico lusitano è contento della rosa a sua disposizione e ha intenzione di puntellarla con qualche elemento che ne possa aumentare la qualità, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. E secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, sta cercando un grande talento da rilanciare.

Il nome è quello di Ansu Fati. L’esterno d’attacco spagnolo, infatti, non trova spazio al Barcellona in cui ha giocato solo 51 minuti ed è spesso soggetto ad infortuni. La sua volontà è quella di rilanciarsi ed anche nella passata stagione ci ha provato senza successo con la maglia del Brighton. Che possa essere questa la volta buona per valorizzare questo grande talento?

Ansu Fati, da nuovo Messi ad oggetto misterioso

Eppure, Ansu Fati, era stato dipinto da tutti come l’erede di Messi agli inizi della sua carriera. Il giovane esterno aveva fatto vedere grandi cose e grandi qualità, ma i troppi infortuni hanno rallentato parecchio la sua crescita e tutte le esperienze in prestito non hanno dato i loro frutti.

Un giocatore che poteva essere e non è stato. Certo, è solo un classe 2002. Ma l’impressione è che quel grande potenziale che ha mostrato, ora, sia solamente un miraggio. Chissà se Mourinho potrà rivitalizzarlo.