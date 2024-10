Super colpo Inter, arriva gratis in nerazzurro | Ha già parlato con Bastoni e Inzaghi

Simone Inzaghi raggiante: la società nerazzurra pronta a regalargli un gran colpo di mercato

L’Inter si prepara in vista della prossima stagione e programma quello che sarà il mercato estivo della squadra. Tanti giocatori andranno in scadenza di contratto e in viale della Liberazione non vogliono farsi trovare impreparati a questa situazione, per questo stanno vagliando tanti profili per rinforzare la rosa della prossima stagione.

In questi giorni, si sono fatti tanti nomi. A cominciare da Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen che andrà via dalla squadra tedesca a parametro zero, così come l’attaccante canadese, Jonathan David, di proprietà del Lille e su cui c’è tanta concorrenza e che, anche lui, andrà via dalla società francese a parametro zero.

Ma, per il momento, tutto sembra essere sulla teoria e bisognerà imbastire delle trattative con gli agenti e con gli stessi giocatori, provando a far rilevare il progetto nerazzurro.

Intanto, in viale della Liberazione, si sta valutando anche un profilo a sorpresa in vista del prossimo anno. Il giocatore potrebbe approdare in nerazzurro a parametro zero.

Inzaghi esulta: colpo in arrivo per l’Inter?

La società nerazzurra sta pensando di rinforzare la rosa e, secondo il quotidiano Tuttosport, è pronta ad affondare il colpo per un giovane dell’Under 21 di Nunziata. Infatti, Marotta e Ausilio stanno sondando il terreno per il difensore dello Spezia, Nicolò Bertola. Il giocatore gioca da braccetto destro e sinistro in una difesa a tre.

E tra le altre cose, l’agente del ragazzo è Tullio Tinti, lo stesso di Simone Inzaghi, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian e che ha rapporti ottimi con la società nerazzurra. Bertola, oltre a questo, andrà in scadenza nel 2025. Dunque, potrebbe essere l’ennesimo colpo a parametro zero. Nelle prossime settimane si capirà di più.

Inter, da capire le situazioni Acerbi-de Vrij

Il nome di Bertola è il perfetto esempio della linea seguita da Oaktree, ovvero quella della ricerca di giocatori giovani da valorizzare. Per questo, la situazione di Acerbi e de Vrij andrà valutata con attenzione. I due giocatori sono in scadenza a fine stagione e bisognerà prendere una decisione sulla loro permanenza o meno nella prossima stagione.

Dalle indiscrezioni, sembra che solamente uno dei due possa restare ad Appiano Gentile. Ma bisognerà vedere come andranno i dialoghi dei prossimi mesi e che prospettive ci saranno.