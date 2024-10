Addio Acerbi, fatto fuori all’improvviso | La decisione a sorpresa dell’Inter

Francesco Acerbi dirà addio all’Inter con ogni probabilità. I nerazzurri cercano il suo sostituto

La dirigenza interista è al lavoro per la creazione della rosa in vista della prossima stagione. E’ vero, solo da un mese e mezzo si è conclusa l’ultima sessione di mercato, ma il boarding nerazzurro non ha intenzione di farsi trovare impreparato e sta cercando di programmare ogni cosa nei minimi dettagli.

Marotta e Ausilio, come spesso ci hanno abituato, soprattutto in assenza di risorse economiche ingenti, provano a sondare fin da subito il terreno per eventuali profili che possono fare al caso della squadra di Simone Inzaghi.

Non solo, ma agire prima significa anche non farsi trovare impreparati alle richieste della nuova proprietà che ha dato, come diktat, quello di ringiovanire la rosa nerazzurra vista la presenza di tanti giocatori che sono in là con gli anni.

E a tal proposito, arriva una notizia di queste ore. Acerbi potrebbe davvero lasciare il nerazzurro a fine stagione. Per sostituirlo, la dirigenza interista ha in mente un profilo davvero molto interessante anche per tipo di caratteristiche.

Acerbi via? La dirigenza ha già la soluzione

Francesco Acerbi, dunque, potrebbe andare via. Il contratto del difensore è in scadenza a fine stagione e vista l’età avanzata, aumentano sempre di più le possibilità di vederlo lontano da Appiano Gentile nella prossima stagione. Al suo posto, la dirigenza nerazzurra, ha in mente un profilo che possa essere simile anche per caratteristiche.

Si tratta del difensore slovacco, Jaka Bijol dell’Udinese. Il ragazzo si sta destreggiando bene in queste stagioni in Italia. La società friulana lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra a cui i nerazzurri potrebbero arrivare, anche se la concorrenza su di lui è davvero molto alta.

Inter, una difesa da rivoluzionare

Ma Acerbi non è il solo giocatore che potrebbe lasciare Milano la prossima estate. Infatti, anche il compagno di reparto de Vrij è in bilico, visto che anche lui è in scadenza di contratto nel 2025. Una soluzione potrebbe essere quella di attivare la clausola di rinnovo unilaterale dal lato della società per uno solo dei due giocatori.

Infine, non bisogna dimenticare anche Darmian. Anche lui potrebbe andare via a zero e, di conseguenza, bisognerebbe trovare un giocatore che possa essere all’altezza di sostituirlo. Insomma, rischia di prospettarsi una vera rivoluzione in difesa.