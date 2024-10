Ahi ahi Juve, così lo scudetto lo vince l’Inter | Thiago Motta incredulo e disperato

Thiago Motta non ci può credere: così rischia di abbandonare la lotta scudetto

La Juventus sta preparando le prossime partite di campionato e Champions League. Il percorso della società bianconera, al netto di qualche incidente di percorso come il pareggio contro il Cagliari, sta proseguendo abbastanza bene. Ma i prossimi impegni diranno molto dello stato dell’arte del nuovo progetto targato Thiago Motta.

Al rientro in campionato, infatti, ci sarà una delle squadre rivelazioni come la Lazio di Baroni che sta facendo molto bene. Successivamente, la Champions League con la partita contro lo Stoccarda. Infine, il derby d’Italia contro l’Inter in cui si capirà, per entrambe le squadre, se davvero si potrà competere per il tricolore.

Partite importante e complicate, come detto. E proprio per questo, il tecnico juventino dovrà prepararle nel migliore dei modi per cercare di far fare uno step in più ai propri giocatore e avere sempre più fiducia per il prosieguo.

Ma alla Continassa stanno all’erta. Infatti, la situazione non è delle più semplici da gestire e anche Thiago Motta lo sa. La Juventus dovrà necessariamente fare di necessità virtù.

Thiago Motta, che peccato! Il tecnico non ci crede

Thiago Motta, sicuramente, dovrà affrontare delle grandi difficoltà per quanto riguarda la gestione della rosa. In casa Juventus, infatti, sono tanti i giocatori infortunati. A partire da Bremer. Il difensore brasiliano ha avuto la rottura del crociato e la sua stagione è finita in maniera anticipata. Sarà fuori anche Nico Gonzalez, che ha avuto una lesione al bicipite femorale e non potrà essere a disposizione.

Out anche Milik che rientrerà non prima di dicembre, così come McKennie e Koopmeiners. Il primo ha avuto un problema muscolare con gli Stati Uniti, il secondo sicuramente salterà la partita contro la Lazio e vuole puntare a tornare per quella contro l’Inter. Insomma, una situazione non semplice da gestire.

Inter-Juventus, partita che dirà molto

Thiago Motta sa bene che, in questa stagione, la sua squadra dovrà fare quanti più miglioramenti possibili per puntare allo scudetto. Alla Continassa vogliono ambire a ritornare a lottare per zone nobili della classifica. Ma l’assenza di Koopmeiners, soprattutto, è di quelle pesanti e che dovranno essere valutate con estrema attenzione.

L’intenzione è quella di farlo tornare contro l’Inter. La partita contro i nerazzurri sarà un crocevia importante che dovrà dire quanto, effettivamente, distano gli uomini di Simone Inzaghi e quanto c’è ancora da migliorare nei prossimi mesi.