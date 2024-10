Proprio come Haaland, boom Inter | Svolta improvvisa: Inzaghi non se l’aspettava per nulla

Simone Inzaghi piacevolmente sorpreso: il suo giocatore è come Haaland

L’Inter si sta preparando per i prossimi impegni della stagione. Simone Inzaghi, infatti, vuole fare bottino pieno al ritorno in campo. Il tecnico nerazzurro, infatti, sa benissimo che il trittico contro la Roma all’Olimpico, lo Young Boys fuori casa e la Juventus è importantissimo per capire quali potranno essere le prospettive per questa stagione.

Il tecnico nerazzurro dovrà anche capire se sarà possibile impiegare tutti quei giocatori acciaccati. Partendo da Thuram, che ha avuto un problema alla caviglia nella partita contro il Torino, proseguendo con Barella e Zielinski che hanno avuto dei problemi a livello muscolare. Mai come in questo momento, Simone Inzaghi ha bisogno di avere tutti a disposizione.

Oltre a loro, sembra anche essere molto vicino il ritorno in campo di Tajon Buchanan, esterno canadese che sta recuperando a tempo di record dall’infortunio alla tibia avuto in Copa America con la propria nazionale.

Intanto, lo stesso Inzaghi, può essere sicuramente felice per una statistica incredibile di un suo giocatore. Addirittura, i suoi numeri, sono gli stessi di Erling Haaland del Manchester City.

Inzaghi, che sorpresa: numeri alla Haaland per il suo giocatore

Simone Inzaghi può esultare, dunque, per i numeri di un suo giocatore. Infatti, Marcus Thuram, è il miglior giocatore dei massimi campionati per segnature multiple dopo la tripletta segnata contro il Torino. Numeri importanti che lo portano in cima a questa classifica come Erling Haaland.

Oltre a questo, il francese è in cima alla classifica insieme al leccese Krstovic per tiri tentati nella porta (12), seguito dall’attaccante della Lazio, Castellanos (fermo a 11).

Thuram e l’infortunio: cosa filtra per la Roma

Marcus Thuram, intanto, come anticipato, è stato fermo per un infortunio alla caviglia. I medici nerazzurri hanno fatto gli esami del caso dopo la partita e non sono state evidenziate lesioni ai legamenti. Ragion per cui lo stesso giocatore è partita con la sua nazionale per le partite di Nations League.

Le condizioni dell’attaccante sembrano migliorare giorno dopo giorno. Pertanto, il tecnico nerazzurro potrebbe puntare su di lui dall’inizio nella partita contro la Roma. Ma bisognerà capire come starà il giocatore negli ultimi allenamenti prima della partita.