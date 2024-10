La società si è stancata | Niente biglietti in curva per 5 partite, decisione storica

Decisione storica della società che punisce i tifosi e chiude le curve per 5 turni

In queste ultime settimane, si sono succedute tantissime notizie in merito al ruolo e al comportamento di alcuni tifosi. Nel nostro paese, emblematica è stata la vicenda che ha riguardato le curve di Inter e Milan e dei loro capi, così come in passato è accaduto anche a quella della Juventus.

Episodi che, sicuramente, non fanno per niente bene al nostro calcio e che mettono in difficoltà le società e i tifosi che, di fatto, vogliono solo godersi lo spettacolo della partita della propria squadra del cuore.

Servono delle misure per impedire che queste modalità di azione vengano perpetrate ancora in futuro e fare pulizia di tutti quegli elementi che, di fatto, rovinano l’atmosfera in un luogo che deve servire semplicemente come svago e divertimento per tutti.

Intanto, in Spagna, è stata presa una decisione importantissima e storica rispetto a quanto detto. Una società ha deciso di impedire l’accesso alla curva ai propri tifosi per cinque partite.

Decisione storica: curva chiusa per cinque partite

La decisione è di quelle storiche, dopo quanto avvenuto nel derby tra Atletico Madrid e Real Madrid. La società colchonera, infatti, ha deciso di impedire la vendita di biglietti ai propri abbonati per quanto riguarda i posti in curva. Lo stesso club ha voluto comunicarlo ai propri tifosi attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito web.

Il club spagnolo, al netto di questa decisione, aveva ricevuto una sanzione dalla propria Lega che aveva previsto il pagamento di una multa di 240000 euro e la chiusura della stessa curva per tre partite casalinghe. Una decisione che evidenzia il pugno duro e che vuole aiutare tutti quei tifosi che vanno allo stadio solo per incitare gli uomini di Diego Simeone.

L’Atletico fa una specificazione nel comunicato

L’Atletico Madrid, per, ci ha anche tenuto a fare una piccola specifica. Il club madrileno, infatti, ha ammesso come si sia trattato di un comportamento riguardante una minoranza di tifosi. Ma il loro atteggiamento, ha causato un danno all’intera comunità colchonera.

Oltre a quanto deciso, però, la società sta anche considerando la possibilità di chiudere il Wanda Metropolitano per due turni a dimostrazione della serietà con cui sta affrontando questa situazione che, sicuramente, danneggia tantissime persone, oltre al club stesso.