Sta tornando Icardi, super colpo in attacco | E’ lui il top player per gennaio

Futuro in Italia per Mauro Icardi? L’agente del giocatore risponde a questa suggestione

Mauro Icardi è stato un attaccante che ha diviso, durante il suo periodo a Milano, il tifo nerazzurro. Amato ad una parte e mal sopportato dall’altra. I tanti gol lo hanno reso uno dei centravanti più prolifici della storia nerazzurra. Ma gli atteggiamenti in sede di contrattazione di rinnovo hanno decisamente deteriorato il rapporto che si era instaurato.

Un giocatore capace di far esultare una piazza in un periodo non eccelso della storia nerazzurra. In tanti ricorderanno i suoi gol nei derby o contro la Juventus, così come quelli segnati in Champions League dopo un lungo periodo di assenza.

Ma le trattative per i suoi rinnovi e le dichiarazioni spesso fuoriluogo della moglie-agente, Wanda Nara, hanno completamente distrutto quanto si era creato e spinto la società a propendere per la cessione dopo un lunghissimo braccio di ferro.

Adesso, per l’attaccante argentino, potrebbe essere arrivato il momento del ritorno in Italia. L’agente del giocatore ha parlato a margine dell’assemblea elettivo dell’Aiacs e ha detto tutto su questa possibilità futura.

Icardi, futuro in Italia? L’agente dice tutto

Dunque, l’agente del giocatore, Letterio Pino, ha provato a parlare della situazione del giocatore e di un possibile ritorno in Italia. Ecco le parole di Letterio Pino: “Mauro sta benissimo al Galatasaray. Credo si veda dalle statistiche. Ha segnato tanto e ha fatto assist. E’ amato dai tifosi e lui ama il Galatasaray. Ci sono state delle sirene, ma lui non ha voluto ascoltarle.

L’agente, poi, ha parlato della possibilità che l’attaccante argentino possa ritornare in Italia in futuro: “Nulla è impossibile. Lui è innamorato dell’Italia, quindi in un futuro chissà. E’ però difficile rinunciare all’amore di una nazione intera perchè lui è ben voluto anche dai tifosi delle altre squadre”.

Icardi-Inter, un binomio spezzato

Icardi, come detto, sarà sempre un giocatore ricordato nella storia dell’Inter, nel bene e nel male. I suoi gol sono stati quelli che per tanto tempo hanno trascinato la squadra nerazzurra, ma i suoi atteggiamenti hanno decisamente fiaccato un ambiente completamente innamorato di lui.

I flirt con la Juventus e con il Milan, poi, hanno irrigidito ancora di più i tifosi e la dirigenza e, da qui, la decisione di cederlo per 60 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Chissà se un domani lo rivedremo in qualche squadra italiana. Di sicuro, adesso, si gode la sua esperienza in Turchia.