Lotito, non c’è più nulla da fare | Dramma in atto, arrivato anche il triste annuncio

Folorunsho e la Lazio, le voci continuano a rincorrersi per portare il giocatore nella Capitale

Una delle migliori sorprese della passata stagione è stata sicuramente quella di Folorunsho. Il giocatore, l’anno scorso, ha giocato in prestito al Verona ed è riuscito finalmente a consacrarsi dopo tanti anni nelle serie minori. Anche grazie alle sue prestazioni il Verona è riusciuto in un miracolo salvezza non preventivato all’inizio.

Il Napoli, dunque, proprietaria del cartellino del giocatore, dopo un’annata molto positiva, ha deciso di tenerlo, nonostante alcune voci di mercato che avrebbero voluto vedere il giocatore lontano dal capoluogo campano.

Tante società si erano interessate al ragazzo, a partire dall’Atalanta, fino ad arrivare alla Lazio, club che ha sempre un certo fascino nei confronti del ragazzo visto che è cresciuto nel vivaio biancoceleste e che tifa proprio per la squadra della Capitale.

E nelle ultime ore sono arrivate le parole dell’agente di Folorunsho, Mario Giuffredi, che ha parlato proprio dell’ipotesi di vedere il giocatore con la maglia degli aquilotti e ha rivelato un retroscena riguardante questa estate.

Folorunsho alla Lazio? L’agente dice tutto

L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha parlato della possibilità di vedere il giocatore con la maglia della Lazio viste le tante voci di mercato che si sono susseguite e che si susseguono tutt’ora.

Ecco le parole di Mario Giuffredi: “Ma perchè dovrebbe andare alla Lazio… Abbiamo rinnovato il contratto perchè Conte lo voleva e voleva puntare su Folorunsho. Il presidente ha eseguito, dunque club e allenatore volevano Folorunsho, facendo un contratto importante. Poi è successo qualcosa e la situazione è degenerata, nessuno ha capito la reale situazione. Una situazione gestita male da me, sicuramente io ho qualche colpa e qualche colpa anche il club. Le colpe ce le abbiamo io e Manna, non il presidente, l’allenatore e il giocatore. Perchè arrivò una proposta importante dall’Atalanta da 15 milioni di euro, il Napoli avrebbe fatto una grande plusvalenza e quei 15 milioni servivano al Napoli per il mercato”.

L’agente del ragazzo, poi, ha fatto una rivelazione su questa estate

L’agente Giuffredi, poi, ha parlato della situazione molto particolare che il giocatore ha vissuto questa estate, rivelando cosa è successo e perchè il rapporto con Antonio Conte sembrava essersi incrinato.

Ecco ancora l’agente: “Il mio amico Manna si è fatto ingolosire dalla cifra, erano intasati e avevano bisogno di vendere per finanziare il mercato. Io ero stuzzicato dall’idea di farlo allenare con Gasperini. In più anche il ragazzo avrebbe guadagnato di più, anche se il Napoli gli avesse fatto un contratto importante”

“Il problema – ha concluso Giuffredi – è che abbiamo fatto tutto io e Manna senza dirlo nè a Folorunsho, nè a Conte. Poi l’affare è saltato perchè si è fatto male Scamacca e l’Atalanta doveva fare l’investimento su Retegui. Folorunsho non sapeva niene, il giorno dopo lo ha appreso dai siti e mi ha chiesto. Io non potevo omettere tutto e glielo dissi. Ma Conte non c’entrava nulla, la colpa è nostra. Poi il giocatore ha cominciato ad avere un atteggiamento diverso e con Conte non puoi permettertelo”.