Attenzione Inter, Thiago Motta fa sul serio | Così se lo porta a Torino praticamente gratis

Thiago Motta si inserisce nella trattativa e vuole soffiare il giocatore all’Inter per la prossima estate

L’Inter, oramai da qualche settimana, sta già progettando il mercato per la prossima estate. La dirigenza nerazzurra, infatti, non vuole farsi trovare impreparata, soprattutto vista l’assenza di ingenti risorse economiche. Ed è per questo che il club ha intenzione di puntare su qualche elemento che può fare al caso di Simone Inzaghi.

Il tutto, però, deve rispettare tutti quei diktat lanciati dalla nuova proprietà nerazzurra, ovvero il fondo statunitense Oaktree. Infatti, Marotta e Ausilio dovranno sì rinforzare la squadra, ma con giocatori futuribili e che hanno al massimo 24-25 anni. In tal modo, questi, possono essere valorizzati e, un domani, ceduti per mettere a posto il bilancio.

Ci sono vari profili che si stanno valutando in queste settimane e lo si sta facendo in tutti i ruoli, visto che parecchi dei calciatori attualmente presenti nella rosa nerazzurra andranno in scadenza di contratto e dovranno essere sostituiti.

Ma per un grande obiettivo nerazzurro, la Juventus di Thiago Motta si sta inserendo in maniera decisa. L’intenzione dei bianconeri è quella di soffiare il giocatore a Marotta in vista della prossima estate.

Occhio Inter! La Juventus ti soffia il grande obiettivo

Uno dei grandi obiettivi della prossima estate nerazzurra riguarda il reparto avanzato. Jonathan David, infatti, è stato individuato come elemento giusto per completare l’attacco interista della prossima stagione. Ma, secondo quanto riportato da Sportmediaset, sul giocatore non ci sono soltanto Marotta e Ausilio.

Infatti, il Milan è molto interessato a lui, ma soprattutto la Juventus. Thiago Motta vuole un attaccante che sia capace di giocare maggiormente con i compagni e sappia legare il gioco. E proprio il canadese può essere l’elemento giusto per avere le qualità richieste. L’Inter dovrà stare molto attenta a non farsi soffiare il giocatore.

Inter, David obiettivo: ecco perchè

Jonathan David diventa un obiettivo per l’Inter. E tanti sono i motivi che spingono i nerazzurri a puntare su di lui. In primis, l’età. Si tratta di un classe 2000 e, quindi, di un giocatore che rientra nei parametri di Oaktree. Poi, la capacità di migliorare l’attuale parco attaccanti, visto che Arnautovic e Correa andranno via.

Infine, la dirigenza lo vedrebbe molto bene come seconda punta alla Thuram. Un ruolo che si coniugherebbe bene sia con la presenza di Lautaro che con quella di Taremi.