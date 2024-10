Ecco il rinnovo a sorpresa | Inzaghi ha detto sì: grande festa nello spogliatoio nerazzurro

La notizia inaspettata fa felice lo spogliatoio nerazzurro. Simone Inzaghi può esultare

Simone Inzaghi, in questa pausa per le nazionali, sta lavorando molto duramente per preparare i prossimi impegni della sua Inter. La squadra nerazzurra, infatti, avrà un vero e proprio tour de force e l’obiettivo è quello di vincere tutte la gare per evitare di veder allontanarsi troppo il Napoli e per evitare di macchiare l’ottimo percorso fatto fino ad ora in Champions League.

Al rientro, ci sarà subito la complicatissima partita dello stadio Olimpico contro la Roma. Poi, i nerazzurri, voleranno in Svizzera per affrontare lo Young Boys per il terzo turno di Champions League. Infine, il derby d’Italia contro la Juventus del grande ex Thiago Motta.

Il tecnico nerazzurro spera che non ci siano infortuni dell’ultimo momento e spera di poter recuperare gli acciaccati Nicolò Barella – che è rimasto ad Appiano Gentile – e Marcus Thuram – che, invece, ha raggiunto il ritiro della nazionale francese.

Intanto, lo stesso Inzaghi, può sicuramente esultare per la notizia avuta in queste ore. Un rinnovo a sorpresa che sicuramente farà piacere al tecnico e a tutto il mondo interista.

Inzaghi fa festa: arriva il rinnovo inaspettato

Simone Inzaghi, dunque, può far festa. Sì, perchè secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, siamo ai dettagli per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, si legherà ulteriormente ai colori nerazzurri, scongiurando la possibilità di andare via a parametro zero.

Il nuovo accordo prevedere un rinnovo fino al 2027 con un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione. Per la definitiva fumata bianca, però, manca ancora qualche particolare che riguarda i bonus da inserire. Ma il più è fatto e dopo una lunga trattativa, ci avviciniamo alla conclusione.

Dumfries e la lunga trattativa per il rinnovo

La trattativa per il rinnovo di Dumfries, però, non è stata sicuramente una passeggiata. Il giocatore, infatti, inizialmente, aveva chiesto una cifra di 5,5 milioni di euro. La società lo aveva messo sul mercato, ma non sono arrivate richieste allettanti nè dal punto di vista del progetto sportivo, nè per quanto riguarda l’ingaggio.

Da lì, il dietrofront del giocatore che si è convinto ad accettare la proposta nerazzurra e di rimanere ancora a Milano. Anche se, nel caso in cui bussasse la Premier League, la cessione potrebbe non essere scongiurata.