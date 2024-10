Altro colpaccio di Marotta, firma a gennaio ma arriva a luglio | Con lui la difesa sistemata fino al 2030

Il presidente e CEO Sport, Beppe Marotta, ci prova per un altro colpo da maestro in nerazzurro

La società nerazzurra sta già lavorando per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Il club di viale della Liberazione avrà qualche ruolo da rimpolpare, specie visti i giocatori che andranno via, e non vuole farsi trovare impreparato. Ovviamente, in tutto questo, c’è da rispettare il diktat della nuova proprietà di Oaktree.

Il fondo statunitense, infatti, ha detto di voler ringiovanire la rosa per trovare dei profili che possano essere futuribili e, magari, cedibili per ricavare delle ottime plusvalenze a bilancio.

Ci sono già i primi profili che Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno valutando con attenzione, confrontandosi con Inzaghi, e in attesa di capire se possano fare al caso della squadra nerazzurra del prossimo anno.

Intanto, lo stesso Marotta, ci sta provando seriamente per un giocatore che rinforzerebbe e di molto la squadra. Il suo eventuale arrivo in nerazzurro, sarebbe l’ennesimo colpo da maestro dell’esperto dirigente.

Marotta, pronto il colpo da maestro: arriva a luglio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta sta provando a mettere a segno un altro colpo dei suoi. Il presidente nerazzurro, da sempre, è molto attento al mercato dei parametri zero. E proprio per questo, anche in questo caso, i nerazzurri stanno iniziando a vagliare i giocatori che andranno in scadenza.

Tra questi, c’è il difensore del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Il giocatore non rinnoverà il suo contratto e sarà libero di firmare per chi vuole a gennaio. I nerazzurri sono molto interessati, visto che Acerbi e de Vrij andranno via a parametro zero. Una traccia, quella del difensore tedesco, da seguire attentamente.

Non solo Tah: è caccia anche ad altri parametri zero

Tah, però, è soltanto uno dei giocatori in scadenza che i nerazzurri seguono. Per l’attacco, occhio alla pista che porta a Jonathan David, attaccante del Lille su cui c’è moltissima concorrenza. Ma attenzione anche al post-Darmian, che potrebbe essere rappresentato dal talento dell’Ajax, Rensch.

Rimanendo sempre in Olanda, per la difesa piace sempre il profilo di Boscagli del PSV Eindoven. Insomma, una lista sicuramente nutrita di giocatori interessanti. Bisognerà capire chi arriverà davvero ad Appiano Gentile alla corte di Simone Inzaghi.