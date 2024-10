Batosta Balotelli, rifiutato così anche da loro | Gli hanno preferito un calciatore retrocesso in Serie C

Balotelli, così non va: rifiutato nuovamente. La società pesca da una società retrocessa in Serie C

Mario Balotelli è ancora senza squadra. L’ex attaccante della Nazionale italiana non è ancora riuscito a trovare una sistemazione in questo campionato, nonostante i numerosi appelli. L’ex nerazzurro ha intenzione di ritornare a giocare, ma, fino a questo momento, nessuno gli ha permesso di avere un’opportunità.

Proprio nei giorni scorsi, lo stesso Balotelli aveva espresso un desiderio in particolare, ovvero quello di ritornare nuovamente nel nostro campionato. Dopo aver girovagato tanto in giro per l’Europa, l’attaccante vorrebbe ritornare in patria.

Qualche sondaggio da parte di qualche società c’era anche stato, ma poi non se ne è fatto nulla e l’ex Milan e Inter è rimasto a bocca asciutta in attesa di un progetto che possa dargli fiducia e fargli ritrovare continuità in campo. L’ultima volta in Serie A, infatti, era stata con la maglia del suo Brescia.

Adesso, Balotelli sembrava molto vicino ad una società di Serie A, ma la trattativa non è andata avanti. Addirittura, al centravanti, è stato preferito un calciatore retrocesso in Serie C nella passata stagione.

Balotelli, ennesima trattativa sfumata

Mario Balotelli ha visto sfumare l’ennesima trattativa. L’attaccante infatti, stava trattando il suo passaggio a parametro zero al Genoa. Ma il ds del Grifone, Ottolini, ha fermato il tutto e ha preferito andare avanti con altri profili. Il giocatore acquistato, infatti, è uno che, nella passata stagione è retrocesso in Serie C.

Si tratta del trequartista uruguayano, Gaston Pereiro, che si era svincolato dalla Ternana. Balotelli può ancora sperare, in realtà, in un cambio di programma, visto che Gilardino chiede rinforzi. Ma, al momento, dovrà ancora attendere.

Genoa, situazione drammatica: l’organico è scarno

Il Genoa, in questo momento, non riesce ad uscire dal pantano in cui si trova. Gilardino sperava che le cessioni di Retegui e Gudmunsson permettessero alla società di poter reinvestire quanto guadagnato. Invece, a parte l’arrivo di Andrea Pinamonti, così non è stato. E l’attacco della società ligure si trova parecchio scarno.

Oltre all’ex canterano nerazzurro, infatti, gli altri attaccanti sono Vitinha – infortunato – Ekathor e Akeye. Poco per puntare ad una salvezza tranquilla. Il mercato degli svincolati è aperto. Bisognerà vedere cosa succederà in questo senso.