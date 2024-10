Neymar in Serie A, è tutto vero | L’annuncio ufficiale che interessa l’Inter

C’è un clamoroso retroscena di mercato che riguarda Neymar, l’Inter e il Bologna. Affare sfumato per poco

L’Inter, nonostante siamo nel pieno della stagione sportiva, sta già iniziando a lavorare per il futuro. La società di viale della Liberazione ha intenzione di puntellare la rosa in tutti quei ruoli che Simone Inzaghi ritiene di dover migliorare. Per questo, la dirigenza interista, non vuole farsi trovare impreparata.

Sicuramente ci sarà bisogno di almeno un nuovo attaccante. E, in tal senso, il profilo buono sembra essere quello del centravanti canadese, Jonathan David del Lille, che andrà via a parametro zero proprio dalla società francese. Su di lui, però, ci sono tantissime squadre che lo vorrebbero, tra cui la Juventus.

Ma anche la difesa va puntellata. Con le possibili partenze di Acerbi e de Vrij, tanti sono i nomi che circolano in casa nerazzurra. A cominciare dal futuro svincolato Jonathan Tah, fino ad arrivare al centrale dell’Udinese, Jaka Bijol.

Intanto, l’ex portiere nerazzurro, Emiliano Viviano, ha rivelato un retroscena che riguarda sia il mercato dell’Inter che quello del Bologna. Infatti, in Italia, sarebbe potuto arrivare un fuoriclasse come Neymar.

Viviano: Neymar poteva arrivare in Italia”

Dunque, Viviano, ha rivelato come l’ex attaccante del Barcellona, Neymar, sarebbe potuto arrivare nel campionato di Serie A. Un acquisto che sarebbe stato stratosferico e che avrebbe coinvolto due sue ex squadre come il Bologna e l’Inter.

Ecco le parole di Viviano a Tv Play: “In quel periodo ero metà dell’Inter e metà del Bologna. Longo mi disse di riferire a Branca e Ausilio: ‘Mi devono aiutare a prendere questo brasiliano perchè da solo non lo posso comprare’. Ci voleva qualcosa come 7 milioni o roba simile. E quel brasiliano era Neymar. Io glielo dissi, ma loro non lo ascoltarono. Aveva 16-17 anni”.

Inter, Oaktree ha un solo obiettivo

Al netto delle rivelazioni e dei retroscena, l’Inter, come anticipato sta lavorando già alla rosa della prossima stagione. E in questo senso, la nuova proprietà di Oaktree, ha intenzione di inserire un paletto in particolare. Infatti, il fondo ha intenzione di abbassare l’età media della rosa.

Questo perché, per mettere posto i conti – il bilancio prossimo potrebbe essere addirittura positivo – è necessario avere una certa quantità di calciatori futuribili in modo da generare delle future plusvalenze. Il compito, ovviamente, spetterà a Marotta e Ausilio.