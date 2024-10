Ricci al centro del nuovo progetto | Offerta monstre con ingaggio raddoppiato: guadagnerà tantissimo

Samuele Ricci è uno dei migliori talenti del nostro campionato. Per lui sta arrivando l’offerta monstre

Il Torino è sicuramente una delle sorprese più piacevoli di questo inizio di stagione. La squadra di Vanoli, infatti, si è messa molto avanti rispetto alle concorrenti per quanto riguarda la lotta salvezza. Gli 11 punti conquistati, sono sicuramente motivo di orgoglio per la squadra granata. Ma oltre a questo c’è di più.

Anche nelle sfide in cui il Toro è uscito sconfitto, ha sempre dato la netta impressione di poter far male all’avversario, anche in condizioni di inferiorità numerica, come accaduto nella partita contro l’Inter dell’ultimo turno di campionato.

Un inizio certamente inaspettato, visto che in estate in tanti erano dubbiosi per quanto riguarda il mercato portato avanti dalla società, con lo stesso Vanoli che aveva richiesto pubblicamente ulteriori rinforzi a gran voce.

Una delle chiavi della squadra è sicuramente il centrocampista classe 2001, Samuele Ricci. Il giocatore, infatti, sta per ricevere un’offerta monstre che gli permetterà di raddoppiare il suo ingaggio e verrà messo al centro di un progetto molto interessante.

Samuele Ricci, offerta monstre e ingaggio raddoppiato

Samuele Ricci, dunque, è uno dei segreti del Torino di questa stagione. La sua centralità nel progetto granata è senza dubbio non in discussione. E per questo motivo il presidente Urbano Cairo, visto il nuovo corso intrapreso, ha intenzione di blindare il suo gioiello che è finito nelle mire di tantissimi grandi club – tra cui Manchester City e Milan.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, al giocatore verrà proposto un nuovo ingaggio, che arriverà a raddoppiare le cifre attuali, ma non è tutto. Infatti, al ragazzo, verrà offerta anche la fascia da capitano e un’ulteriore centralità nel progetto. Insomma, un modo per dare ancora più importanza ad un grande giocatore, ma anche per allontanare le big interessate.

Torino, grana Zapata: si torna sul mercato?

La società granata e il presidente Urbano Cairo in testa, però, devono affrontare anche un’altra grana. Come si sa, infatti, il capitano granata, Duvan Zapata, nell’ultimo turno di campionato, ha subito la rottura del legamento crociato terminando la stagione in maniera anticipata.

In casa Torino, tanta è stata l’apprensione per il proprio attaccante che stava giocando una grande stagione fino a questo momento. In vista di gennaio, si stanno valutando alcune piste. Glissata definitivamente quella che porta a Mario Balotelli, il ds Vagnati vorrebbe portare sotto la Mole l’attaccante della Fiorentina, Kouamè.