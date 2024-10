Delusione Inter, tradimento in atto | Ha scelto di firmare per la Juventus: Thiago Motta al settimo cielo

Thiago Motta esulta per il possibile nuovo acquisto della Juventus. I tifosi dell’Inter saranno delusi

La Juventus si sta preparando per le prossime partite stagionali. Il pareggio di Cagliari, per come è avvenuto, è ancora una grossa ferita aperta per gli uomini di Thiago Motta. Una partita che i bianconeri hanno preferito controllare, dopo il gol di Vlahovic, senza mai provare a chiuderla davvero.

Sul finale di gara, gli isolani sono riusciti ad agguantare un punto insperato. La Juventus, ha avuto modo di recriminare per l’espulsione, dovuta ad una simulazione, di Francisco Conceicao, ma anche per le occasioni mancate, una su tutte quella clamorosa accorsa sui piedi di Dusan Vlahovic.

La prima senza Bremer in campo non è andata come sperato. Anche se sicuramente messaggi positivi sono arrivati da capitan Gatti e da Pierre Kalulu che hanno mostrato grandissima affidabilità anche in assenza del brasiliano.

Ma Motta vuole un altro difensore e la società bianconera sta lavorando al grande sgarbo all’Inter. Il giocatore, infatti, potrebbe andare a giocare a Torino tradendo i tifosi nerazzurri.

Motta esulta: grande possibilità per la difesa

Come rilanciato da La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta può esultare perchè la società sta lavorando per trovare il sostituto di Gleison Bremer. E il profilo è di quelli importanti. Infatti, Cristiano Giuntoli, sta puntando con decisione all’arrivo dell’ex interista, Milan Skriniar. Il giocatore, è fuori dai piani di Luis Enrique e vuole provare a rilanciarsi.

E quale migliore occasione di farlo con la maglia bianconera, contendendo lo scudetto agli acerrimi rivali. Questo, ovviamente, sarebbe uno sgarbo molto grande per i tifosi interisti che fino ad un paio di stagioni fa avevano come idolo proprio il difensore slovacco.

L’Inter e Skriniar, un rapporto che si è logorato nel tempo

Skriniar e l’Inter sono passati dalla luna di miele al tradimento. Il giocatore, infatti, non ha accettato le varie proposte presentategli dalla società nerazzurra e ha scelto di sposare il progetto del Paris Saint-Germain che è anche riuscito a soddisfare le proprie richieste economiche.

Intanto, adesso, la possibilità di tradimento è reale. Il giocatore ha bisogno di rilanciarsi ed in Francia non è più felice. A costo di tradire i suoi ex tifosi, lo sgarbo potrebbe essere davvero dietro l’angolo.