“Lui meglio di Lautaro”: l’ex Juve la spara grossa | L’annuncio a sorpresa che riguarda Milan e Inter

L’ex attaccante della Juventus parla di Lautaro Martinez facendo un paragone un po’ azzardato

Lautaro Martinez è senza ombra di dubbio il leader comportamentale e tecnico della squadra nerazzurra. Un giocatore che è arrivato a Milano con grandi aspettative e che con il passare del tempo si è preso in mano la squadra portandola alla vittoria. E il suo rapporto con tutto il mondo Inter si è ulteriormente consolidato dopo che gli è stata assegnata la fascia al braccio.

Nella passata stagione, l’attaccante argentino, è stato capocannoniere del campionato e miglior giocatore della stagione. Una stagione che lo ha portato a vincere lo scudetto e la Supercoppa Italiana, ma anche la Copa America con la sua nazionale – e anche in quel frangente è stato capocannoniere del torneo.

Quest’anno, dopo un inizio zoppicante a causa di una condizione fisica non ottimale, è riuscito a tornare in gol con la doppietta all’Udinese e con la rete, in Champions League, contro la Stella Rossa.

Di lui, intanto, ha parlato un ex attaccante della Juventus che ha voluto emettere il proprio giudizio, facendo un paragone tra il capitano nerazzurro e un altro attaccante di Serie A.

Amauri e il paragone azzardato su Lautaro

Del Toro argentino, sul canale Twitch Champions Lounge, ha parlato l’ex attaccante della Juventus, Amauri. Il giocatore ha ammesso di preferire un altro tipo ti centravanti rispetto a quello nerazzurro.

Ecco le parole di Amauri: “Morata? Lo spagnolo lo preferisco anche a Lautaro. Non che Lautaro sia scarso, si tratta solo di una preferenza. Invece, tra Morata e Lukaku, preferisco il belga. Su tutti, poi, Vlahovic”.

Lautaro vuole riprendere la marcia del gol

Al di là delle preferenze di Amauri, bisogna subito dare delle risposte sul campo. E Lautaro questo lo sa bene. L’attaccante argentino, insieme alla squadra, sarà protagonista di un tour de force particolarmente importante al rientro dalla nazionale.

Prima la Roma all’Olimpico. Poi lo Young Boys in Svizzera per il terzo turno di Champions League. Ed infine, il derby d’Italia contro la Juventus dell’ex Thiago Motta. Tre partite in cui contano solamente i tre punti. E i gol di Lautaro dovranno servire per fare il bottino pieno.