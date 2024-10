Inzaghi, finalmente una buona notizia | Il peggio è ormai alle spalle, super gioia anche per i tifosi

Finalmente una buona notizia per Simone Inzaghi che può guardare con fiducia ai prossimi impegni stagionali

L’Inter si sta preparando per le prossime sfide che la attenderanno al ritorno dei giocatori dai rispettivi impegni con le nazionali. I nerazzurri, infatti, stanno lavorando a ranghi ridotti e chi è rimasto ad Appiano Gentile sta provando a ritrovare la forma migliore per mettere mano a quegli aspetti che, fino ad ora, non sono andati.

I ragazzi di Simone Inzaghi, al ritorno in campo, avranno un vero tour de force. La prima partita, infatti, sarà contro la Roma allo stadio Olimpico. Poi, sarà la volta del terzo turno di Champions League contro lo Young Boys. Infine, la super sfida contro i rivali di sempre della Juventus dell’ex Thiago Motta a San Siro.

Inzaghi vorrà limare gli errori individuali e il gioco collettivo, per evitare di subire ancora gol banali come fatto fino a questo momento. Per questo, la preparazione a queste sfide, sarà fatta nei minimi particolari.

Intanto, il tecnico interista, può esultare perchè dalla Pinetina è arrivata una grandissima notizia che fa ben sperare per gli impegni futuri da affrontare e fa gioire anche i tifosi nerazzurri.

Inzaghi, che gioia! Ottime notizie dalla Pinetina

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo e guardare con fiducia alle prossime partita. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella procede spedito verso il recupero e vuole esserci alla ripresa. Il giocatore, infatti, nonostante qualche giorno di riposo concesso dal tecnico, ha deciso di lavorare sul campo di sua spontanea volontà.

Dopo aver saltato le partite di campionato contro Udinese e Torino e dopo aver saltato quella di Champions League contro la Stella Rossa, Barella sa bene che le prossime sono partite di fondamentale importanza in ottica scudetto e qualificazione. Perdere altri punti per strada sarebbe deleterio.

Non solo il centrocampista: Inzaghi preoccupato per un altro giocatore

Se Barella sta procedendo spedito il proprio recupero, chi desta preoccupazione è sicuramente Marcus Thuram. Uscito a causa della botta di Maripan, l’attaccante nerazzurro non ha lesioni alla caviglia, ma ancora non è al meglio della propria forma e potrebbe rimanere fuori dalle partita della sua Francia.

Inzaghi è preoccupato perchè sa bene cosa vuole dire perdere il proprio calciatore più in forma. Nei prossimi giorni verranno fatte le dovute valutazioni. Da lì si capirà se il numero 9 nerazzurro ci potrà essere contro la Roma.