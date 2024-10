Bastoni rischia di non giocare più | Decisione improvvisa, cambia tutto in casa Inter

Bastoni rischia di non giocare più. Questa decisione può cambiare le cose in casa nerazzurra

Alessandro Bastoni è uno dei pilastri della Nazionale e della squadra nerazzurra. Il suo rendimento molto alto sia in fase difensiva, che in impostazione e in proiezione offensiva, lo rende sicuramente un giocatore unico nel ruolo di braccetto sinistro di difesa. Un valore, il suo, che è aumentato nel corso degli anni con miglioramenti continui sotto ogni aspetto.

La scorsa estate, tantissime squadre europee, come il Manchester City ed il Real Madrid, avevano cercato il giocatore che, però, si trova molto bene a Milano e ha deciso di declinare ogni genere di offerta, rinnovando anche il suo contratto con i nerazzurri.

Non solo, ma a conferma di ciò, sono arrivate anche le parole suo agente, Tullio Tinti, che ha ammesso come il giocatore si senta un leader all’interno dello spogliatoio e di come la sua voglia sia quella di continuare quanto più possibili a vestire la maglia nerazzurra. Una notizia che, senza ombra di dubbio, farà felici tutti i tifosi interisti.

Nelle ultime ore, però, è arrivata la notizia della possibilità, per lui, di poter perdere il posto da titolare. Una decisione che potrebbe avere delle ripercussioni anche per quanto riguarda l’Inter.

Bastoni, posto da titolare perso

Bastoni, dunque, potrebbe perdere il suo posto da titolare in Nazionale. Il difensore nerazzurro, infatti, impiegato al centro della difesa, non ha dato l’impressione di sentirsi a suo agio. E da un suo errore è arrivata l’espulsione di Pellegrini contro il Belgio. Si sa come Spalletti, come braccetto sinistro, non rinunci mai a un giocatore come Calafiori. Ragion per cui, lo stesso Bastoni, potrebbe perdere la titolarità.

Al suo posto, infatti, contro Israele, è stato scelto Alessandro Buongiorno, che è diventato il leader indiscusso della difesa del Napoli ed è pronto a fare lo stesso con quella azzurra. Un giocatore che è riuscito a non subire un dribbling dallo scorso gennaio. E questa scelta potrebbe avere delle ripercussioni anche in casa nerazzurra.

Bastoni-Italia, ripercussioni anche per l’Inter?

Ovviamente, l’eventuale scelta di tenere Bastoni in panchina in maniera definitiva, può avere delle ripercussioni anche per l’Inter. Infatti, in tal caso, è vero che Simone Inzaghi avrebbe un giocatore più riposato al rientro dagli impegni con la Nazionale. Ma è altrettanto vero che un giocatore di caratura internazionale come lui, potrebbe risentire il contraccolpo.

Staremo a vedere se le cose saranno così. Di sicuro, la svolta di cui si parla potrebbe dare degli effetti sia in positivo che in negativo. Ma bisognerà attendere i prossimi mesi per avere delle conferme ulteriori a questa indiscrezione.