Si ritira ufficialmente, solo lacrime e commozione | Arriva l’annuncio dell’Inter

Dopo tanti anni di gioco e tanti trofei, arriva il ritiro del campionissimo. L’Inter gli dedica un pensiero speciale

La squadra nerazzurra, in questo momento, sta lavorando a ranghi ridotti visti gli impegni dei vari giocatori con le rispettive nazionali. Simone Inzaghi sta lavorando molto duramente per cercare di preparare al meglio le prossime partite che prevederanno impegni parecchio complicati per Lautaro e compagni.

Infatti, subito dopo la pausa, la Roma aspetta i nerazzurri all’Olimpico. Successivamente, sarà tempo di Champions League con il terzo turno contro lo Young Boys fuori casa. Infine, il terzo match di questo trittico terribile, prevede il derby d’Italia contro la Juventus del grande ex Thiago Motta.

I nerazzurri dovranno cercare di limare ogni dettaglio per risolvere tutte quelle problematiche, soprattutto a livello difensivo, che stanno contraddistinguendo questo inizio di stagione.

Intanto, un grande campione ha annunciato il proprio ritiro. L’Inter non si è tirata indietro e, come spesso accade in queste occasioni, ha deciso di dedicare un pensiero la fuoriclasse.

Inter, il pensiero per il fuoriclasse che si ritira

Proprio in queste ore c’è stato l’annuncio ufficiale da parte di Rafa Nadal per quanto riguarda il suo ritiro dal tennis. Un atleta che ha segnato un epoca nel suo sport e ne ha fatto la storia con giocate di gran classe e, soprattutto, con tantissime vittorie.

Proprio per questo, la società nerazzurra, attraverso i propri canali social ufficiali, ha deciso di dedicare un pensiero al tennista spagnolo: “Re della terra rossa, grazie per lo spettacolo che ci hai regalato in questi anni”. Un grande campioni che, trasversalmente, tutti rimpiangeremo nel mondo dello sport.

Inzaghi preme: vuole recuperare alcuni big

Tornando, invece, alle questioni di campo, Simone Inzaghi ha intenzione di portare la squadra ad una condizione fisica e mentale migliore rispetto a quella vista fino a questo momento. I black out individuali devono essere eliminati se si vuole concorrere per vincere lo scudetto. Per questo, tanto passa dal recupero di alcuni big.

In primis, Pavard e Mkhitaryan che non sono arrivati ancora ad avere una condizione accettabile. Ma anche gli infortunati Barella e Thuram che sono stati tra i migliori in questo inizio di stagione e che dovranno ancora dimostrare quello che stanno facendo vedere per trascinare tutti i compagni di squadra.