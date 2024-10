Clamoroso Theo Hernandez: trattativa segreta e affare fatto | Firma per i rivali di sempre

Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan: i rivali di sempre vogliono l’esterno francese

Theo Hernandez non sta vivendo il suo momento migliore da quando è al Milan. Il terzino francese, infatti, sta avendo un momento di appannamento sotto ogni punto di vista, facendosi risucchiare nella crisi che sta colpendo tutta la squadra e le sta impedendo di essere continua in campo.

Da quando sei anni fa è arrivato a Milano, l’esterno milanista non ha mai avuto un rendimento così basso. Una grande sequela di errori, da inizio stagione ad ora, che hanno anche un po’ indispettito i tifosi rossoneri.

Oltre a questo, anche qualche atteggiamento non proprio da capitano. Prima, non si è unito al cooling break durante la partita contro la Lazio. Poi, si è fatto espellere a tempo scaduto contro la Fiorentina per aver detto qualcosa di troppo ed in maniera troppo veemente al direttore di gara. Risultato: due giornate di squalifica.

Intanto, per il Milan, arrivano brutte notizie. Perchè la rivale di sempre si è inserita per trattare Theo Hernandez ed acquistarlo in vista della prossima estate di mercato.

Milan, attento! La rivale ti soffia Theo

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere lontano da Milanello. L’esterno rossonero, infatti, non ha iniziato le trattative per il rinnovo e tante società si sono affacciate alla finestra. Sicuramente, come accaduto la scorsa estate, il Chelsea, il Bayern Monaco – specie se dovesse partire Davies – e il Paris Saint-Germain sono alla finestra.

Ma, secondo quanto riportato da SportMediaset, occhio anche alla Juventus. I bianconeri sono molto contenti di Cambiaso. Ma poterlo dirottare a destra, per acquistare il francese, renderebbe la squadra di Motta altamente competitiva e con uno dei migliori interpreti al mondo del ruolo.

Il rinnovo del francese è in stand-by

Questa situazione è parecchio delicata per la società rossonera. La scorsa estate, infatti, sono arrivate offerte importanti da tante big europee per il francese. Ma la dirigenza ha deciso di declinarle, mettendo sul piatto una richiesta elevatissima da 90 milioni di euro. Ibrahimovic, durante la presentazione di Fofana, aveva assicurato che il rinnovo sarebbe arrivato.

Al momento non è partita neanche la trattativa. Il contratto di Theo scade nel 2026 e non lascia dormire sonni tranquilli. Il giocatore resterebbe anche volenti.