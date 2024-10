Terremoto Milan, così il top player dice addio | Godono i tifosi dell’Inter

Il Milan potrebbe salutare uno dei suoi giocatori più importanti in vista della prossima sessione di calciomercato

Il Milan non sta vivendo uno dei suoi momenti storici migliori. La squadra rossonera, dopo la vittoria del diciannovesimo scudetto, non è riuscito a regalare altre gioie ai propri tifosi. E se non bastasse, quest’anno, nell’ambiente, sembra esserci ancora più malcontento rispetto alle passate stagioni.

Causa i risultati negativi, sicuramente. Dopo la vittoria del derby, gli uomini di Fonseca sembravano rinati. Ma tutto si è rivelato un fuoco di paglia. Due sconfitte dolorosissime contro il Bayer Leverkusen e la Fiorentina hanno fatto ripiombare i sette volte campioni d’Europa in una grossa crisi.

E come se non bastasse, anche lo spogliatoio sembra essere in subbuglio. Infatti, i leader non si stanno dimostrando tali ad oggi e l’ultimo esempio, proprio nell’ ultimo turno di campionato, è dimostrato da Theo Hernandez espulso per la troppa veemenza nelle proteste contro l’arbitro beccandosi due turni di squalifica.

Ma le cattive non sono finite qui: infatti uno dei top player della rosa rossonera potrebbe partire a fine stagione. Il club, infatti, potrebbe essere costretto a sacrificarlo in modo da incassare una buona cifra.

Milan, il big scappa: il giocatore potrebbe essere ceduto

Il Milan, dunque, potrebbe dire addio ad un suo big. Si tratta di Theo Hernandez. Secondo il giornalista Mirko Calemme, che ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, non è ancora partita la trattativa per il suo rinnovo vista la scadenza nel 2026. Entrambe le parti vogliono arrivare ad una quadra, ma solo ad alcune condizioni.

Il giocatore vuole un ingaggio da top player e non è disposto a scendere. Il Milan, molto attento ai conti, non si spingerà oltre una certa soglia. Se non si dovesse trovare una quadra, ecco che una cessione non sarebbe così improbabile. Nei prossimi mesi se ne saprà di più.

Milan, per il francese rifiutate big europee

Ma gli interessi per Theo Hernandez non sono affatto mancati. Il terzino francese, infatti, quest’estate è stato cercato con insistenza da Bayern Monaco e Paris Saing Germain. Il Milan, dal canto suo, ha sempre sparato alto, chiedendo circa 90 milioni per separarsi dal suo capitano.

Una cifra che i club hanno reputato troppo alta. Ma se davvero il giocatore dovesse arrivare ad un anno dalla scadenza, ecco che la richiesta dovrà calare vertiginosamente. Quindi, bisognerà stare attenti ai prossimi sviluppi.