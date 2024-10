Arriva Berardi, super colpo per l’attacco | L’annuncio ufficiale in vista di gennaio

Mimmo Berardi vuole andare in una big e il mercato di gennaio potrebbe essere l’occasione buona per farlo

Mimmo Berardi è finalmente ritornato in campo. L’esterno del Sassuolo è stato tempo per tantissimo tempo a causa di un infortunio subito nella scorsa stagione. L’attaccante, infatti, è stato costretto a quasi un anno di stop a causa della rottura del legamento crociato. Non solo lui, ovviamente, ha sofferto per la situazione, ma anche la sua squadra che ha perso terreno in campionato fino alla retrocessione.

Il giocatore, ora, è ritornato in campo e vuole contribuire alla lotta per la promozione del Sassuolo. Da capitano e giocatore principale, Berardi si sente in dover di restituire alla sua squadra quello che le è mancato nella passata stagione.

Oltre ad aver fatto perdere il campionato, tra le altre cose, la rottura del legamento non ha permesso al ragazzo di poter andare all’Europeo con la Nazionale di Luciano Spalletti. In uno schieramento che prevedeva due esterni d’attacco, il capitano neroverde avrebbe potuto dire la sua.

Intanto, lo stesso Berardi, ha confidato quello che sarà il suo futuro e le sue intenzione per fare un ulteriore step nella sua carriera calcistica che, ad oggi, è stata rilegata in provincia.

Berardi e il futuro: parla l’attaccante del Sassuolo

L’attaccante ha parlato a La Gazzetta dello Sport ed ha ammesso come la sua intenzione sia quella di lasciare il Sassuolo. Per lui è importante potersi misurare in palcoscenici importante e, soprattutto, avere la possibilità di giocare la Champions League. Poi, due rivelazioni molto importanti su trattative passate.

La prima, riguarda tre anni fa, quando rifiutò l’Atalanta perchè, a suo dire, non si sentiva pronto a livello fisico per giocare il calcio richiesto da Gasperini. Poi, in merito alla passata stagione, quando Allegri lo avrebbe voluto a tutti i costi per rinforzare la sua Juventus. Insomma, opportunità sfumate. Ma non è detto che il futuro non possa rivelare altre sorprese.

Tante possibilità per Berardi sul mercato

Se è vero che, chi vorrà Berardi, dovrà parlare con il Sassuolo – rinomatamente società non facile con cui trattare – è altrettanto vero che, chiunque vorrà prima vedere le condizioni fisiche del giocatore post-infortunio. Ma anche in questo caso, la scorsa estate, non sono mancati gli interessi.

La stessa Juventus lo avrebbe voluto per fare da chioccia a Yildiz, così come De Rossi che aveva immaginato delle corsie esterne formate da lui e Chiesa. Insomma, la qualità fa gola a tutti. E Berardi ne ha da vendere. Vedremo se nelle prossime settimane si capirà di più sul suo futuro.