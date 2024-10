Attenzione Inter, Ancelotti se lo porta via | Pronti fior di milioni: Inzaghi terrorizzato

Il Real Madrid di Ancelotti punta ad un nerazzurro in vista della prossima sessione di calciomercato estivo

L’Inter si prepara per affrontare i prossimi impegni stagionali che prevedono un grande tour de force. La squadra nerazzurra, infatti, tornerà subito con un big match contro la Roma allo stadio Olimpico, per poi andare in Svizzera dove se la vedrà contro lo Young Boys per il terzo turno di Champions League e ancora campionato contro la Juventus dell’ex Thiago Motta a San Siro.

Insomma, servirà una preparazione certosina sperando di porre rimedio ai difetti mostrati in questo inizio di stagione, ma anche alla condizione fisica di alcuni elementi della rosa che non sono ancora al meglio.

Si pensi, ad esempio, a Mkhitaryan e Pavard che ancora devono entrare in piena forma, così come ai malconci Barella – rimasto ad Appiano Gentile e costretto a saltare le ultime tre partite – e Thuram, che però ha raggiunto il ritiro della nazionale francese dopo che gli esami non hanno evidenziato lesioni alla sua caviglia.

Intanto, un fulmine a ciel sereno scuote il mondo interista. Infatti, il Real Madrid starebbe sondando il terreno per un giocatore della rosa nerazzurra. In estate, potrebbe partire una trattativa per scipparlo ad Inzaghi.

Il Real Madrid fa sul serio: occhi su un interista

Il Real Madrid vuole fare spesa in Italia e, nello specifico, a Milano. Come riportato dal quotidiano Sport, i blancos cercano rinforzi in difesa e, visto il grande affollamento che c’è per il difensore tedesco del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah – in scadenza di contratto – i campioni d’Europa in carica hanno virato su un interista.

Si tratta del difensore classe 2000, Yann Bisseck. Il giocatore si sta mettendo in mostra in maglia nerazzurra ed ambisce a giocare per i più grandi club ed essere protagonista. In estate, Ancelotti, potrebbe far iniziare una trattativa per lui. Inzaghi e l’Inter sono avvisati.

Non solo il Real Madrid: anche i nerazzurri su Tah

Abbiamo detto come il Real Madrid potrebbe abbandonare la pista che porta a Tah. Il difensore è in scadenza di contratto nel 2025 e fa gola a tantissimi club. Tra questi, anche quello nerazzurro che vuole capire la fattibilità dell’affare visto che potrebbe salutare sia Acerbi che de Vrij – anch’essi a scadenza – a fine stagione.

Bisognerà capire cosa vorrà fare Oaktree. Se il fondo permetterà ai nerazzurri di imbastire una trattativa per un giocatore che si avvicina ai 30 anni, allora si può sperare in una felice conclusione dell’affare.