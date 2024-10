Salto in alto in Serie A: a giugno prendono De Gea | Dalla Fiorentina… allo scudetto

David De Gea è stato il protagonista della partita contro il Milan. E nel suo futuro ci potrebbe essere una grande di A

De Gea è stato uno dei grandi acquisti di questa estate da parte della Fiorentina. Un portiere che è stato fermo per tutta la passata stagione e che in questa era stato alternato a Terracciano. Ma il valore dello spagnolo è indiscutibile e il suo valore lo si è potuto apprezzare nella sfida contro il Milan, in cui, oltre ad altri grandi interventi, è anche riuscito a parare due calci di rigore.

L’estremo difensore spagnolo ha dalla sua una grande esperienza internazionale accumulata negli anni, sia a livello di club, visto che ha giocato con le maglie di Manchester United e Atletico Madrid, sia con la Spagna.

Nella passata stagione, ha vissuto un’annata complicata visto che è stato costretto a stare fermo. De Gea, infatti, al termine della stagione 2022-2023, ha deciso di non rinnovare più il contratto con lo United che gli aveva comunicato da tempo di voler puntare su elementi più giovani.

Adesso, il giocatore, si è preso una grande rivincita alla Fiorentina. E il suo futuro potrebbe essere ancora più roseo. Su di lui, infatti, ci potrebbe essere il forte interesse di una grande del nostro campionato.

De Gea decisivo: il portiere può trasferirsi in una grande

Il valore del portiere spagnolo non lo conosciamo certo oggi. Un giocatore che ha fatto la storia del Manchester United e che ha lasciato i Red Devils un po’ in polemica – al suo posto l’ex nerazzurro, Onana. La Fiorentina ha colto una grande occasione di mercato e i risultati stanno iniziando ad arrivare per i Viola. Due rigori parati e giocatore decisivo per la conquista dei tre punti. L’Inter, intanto, osserva e pianifica il colpo.

Visto che Sommer non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, con qualche errore e visto che Josep Martinez fatica ad ingranare e non ha ancora giocato un minuto, la dirigenza interista potrebbe pensare al colpo. Per l’ex United sarebbe un ritorno a poter puntare per traguardi molto importanti. Lottare per lo scudetto e dire la propria anche in Europa.

Sommer-Martinez, ancora qualche dubbio: la situazione dei due

I portieri dell’Inter, in questa stagione, sono Sommer e Josep Martinez. Ma sui due c’è qualche dubbio. Lo svizzero, infatti, ogni tanto commette degli errori che poi si rivelano fatali per la squadra – si veda quello fatto nel pareggio di Marassi contro il Genoa. Lo spagnolo, invece, non ha ancora convinto. Arrivato dal Genoa per 15 milioni di euro, il classe 1998 era stato preso per poter essere l’erede dell’ex Bayern e per la sua grande capacità di giocare con i piedi. I risultati sperati non sono ancora arrivati.

Ovviamente sta a Simone Inzaghi riuscire a far recuperare la forma migliore ad entrambi e a limare tutti quegli aspetti che, ancora, non vanno. Ma di sicuro, la possibilità di poter arrivare ad un altro portiere, potrebbe non essere così remota.