“Il Milan un sogno”: brutta batosta per l’Inter | Ha scelto i rossoneri, l’affare si chiude a gennaio

Il Milan beffa l’Inter: i rossoneri sono pronti a piazzare un gran colpo di mercato a gennaio per l’attacco

Durante il calciomercato, sempre più spesso e volentieri si è assistito a vari derby in cui le due società milanesi si sono affrontate per acquistare un determinato giocatore. L’ultimo di questi, ad esempio, ha riguardato Taremi, inseguito per tantissimo tempo dal Milan e poi approdato all’Inter a parametro zero.

Ma come dimenticare anche Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro era molto vicino a vestire la maglia rossonera, ma l’inserimento deciso dell’Inter ha fatto saltare l’affare. Così come, nella stessa sessione, il mancato approdo di Frattesi a Milanello, visto che il giocatore voleva vestire solo il nerazzurro.

O, ancora, il meno fortunato colpo che ha portato Kondogbia all’Inter, nell’ambito di una corsa al giocatore molto tesa tra le due società. Adesso, però, sono i nerazzurri ad essere beffati.

Infatti, il Milan, dopo un inseguimento durato tantissimi mesi, è pronta ad intervenire decisa sul mercato di gennaio per portare nella sua sponda nel Naviglio un giocatore che sta stupendo tutta Europa grazie ai suoi gol e alle sue prestazioni.

Milan, pronto il grande acquisto: Inter a bocca asciutta

Il Milan è pronto ad intervenire pesantemente nel proprio reparto avanzato. Abraham non ha garantito ad oggi molta presenza in zona gol e Morata, seppur utile a livello tattico, si fa spesso male. Per questo, Furlani e co. stanno provando ad intervenire per portare nella Milano rossonera una certezza.

Si tratta dell’attaccante del Feyenoord, Santiago Gimenez. Il giocatore è stato seguito lungamente anche dall’Inter. Ma i rossoneri sono in pole position per accaparrarselo e a gennaio sferreranno l’attacco decisivo.

L’attaccante messicano e la promessa d’amore ai rossoneri

Gimenez, recentemente, è stato anche intervistato da ESPN. L’attaccante messicano ha parlato del suo futuro e ha rivelato un retroscena molto interessante che ha riguardato la sessione di mercato scorsa. Il giocatore, infatti, ha ammesso che l’ultimo giorno, la società rossonera ha provato ad acquistato, ma per il poco tempo a disposizione non se ne è fatto nulla.

La cosa che, però, può far esultare i tifosi rossoneri, è senza dubbio la volontà del giocatore che ha ammesso di lasciare la porta aperta ad un futuro al Milan, visto che da bambino è cresciuto guardando giocatori come Kakà, Ronaldinho e Ronaldo. Insomma, la strada sembra tracciata. Adesso tocca alla dirigenza milanista fare il lavoro importante.