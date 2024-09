Milan, Fonseca beffa Inzaghi? | La mossa del portoghese

Il Milan si trova ad un bivio della propria stagione già in questo inizio di campionato. Per dare la svolta, Paulo Fonseca progetta la mossa a sorpresa per beffare l’Inter e vincere il derby

Milan che questa sera affronterà l’Inter in un derby dal sapore molto particolare. La squadra rossonera, infatti, vorrà scongiurare la settima vittoria consecutiva in una stracittadina da parte dei nerazzurri. Non solo, vorranno vendicare sicuramente quelle sconfitte. Oltre a questo, il tecnico milanista, Paulo Fonseca, dovrà portare a casa i tre punti per salvare la propria panchina. Intanto, lo stesso allenatore portoghese, ha intenzione di sorprendere Simone Inzaghi.

Milan, Fonseca vuole sorprendere Inzaghi: ecco la mossa in mente del portoghese

Milan che, dunque, avrà una partita delicata questa sera. Una vittoria, potrebbe anche rilanciare quelle che sono le ambizioni scudetto della società rossonera. E, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, per farlo, Paulo Fonseca ha intenzione di beffare Simone Inzaghi con una mossa a sorpresa. Infatti, il tecnico rossonero, ha intenzione di schierare una formazione iperoffensiva, con Abraham e Morata in attacco, con Pulisic e Leao sulle corsie esterne. In mezzo, spazio a Fofana e Reijnders. Il difesa, il quartetto arretrato sarà formato da Emerson Royal – visto l’infortunio di Calabria -, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. In porta, la buona notizia, è il recupero definitivo di Mike Maignan.

Inzaghi pensa all’undici di partenza: due novità importanti

Simone Inzaghi, dunque, dovrà stare molto attento alle mosse a sorpresa del Milan. Per questo, sarà importante capire quali saranno le scelte del tecnico nerazzurro. In porta, dovrebbe esserci Sommer. Il terzetto arretrato dovrebbe tornare ad essere quello formato da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie esterne le due novità più importanti, con Dumfries e Dimarco dall’inizio. Poi, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a completare il reparto. In avanti, la coppia offensiva dovrebbe essere quella composta da Lautaro e Marcus Thuram.