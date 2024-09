Bisseck: “Gioco dove serve” | Che inizio del tedesco!

Yann Bisseck ha ormai trovato una grande continuità nel gioco nerazzurro, intervistato nel post partita di Inter – Udinese il giocatore ha parlato delle indicazioni date da Inzaghi.

Bisseck – Il difensore tedesco nerazzurro ha ormai un ruolo fondamentale nella squadra di Simone Inzaghi. Dopo un’intera stagione passata come riserva, Yann Bisseck ha finalmente conquistato il proprio posto in squadra. Nella partita di oggi vinta per 3 a 2 contro l’Udinese, Simone Inzaghi ha preferito avere lui in campo rispetto al compagno di reparto francese Benjamin Pavard. Bisseck ha regalato ai tifosi un’altra prestazione di livello, dimostrando nuovamente di meritare la maglia da titolare.

Bisseck, le sue parole nel post partita

Intervistato dopo la fine della partita, il difensore tedesco ha accennato alle indicazioni fornite dal tecnico e alla sua disponibilità nel posizionarsi in campo: “Se mi dicono di giocare a destra gioco a destra, se mi dicono di giocare a sinistra gioco a sinistra. Ho giocato anche a sinistra in passato. Abbiamo fatto una settimana in cui abbiamo lavorato molto bene. Sappiamo che è sempre complicato dopo una sconfitta. Ma ci siamo preparati bene e ci siamo meritati questa vittoria. Credevamo di poter vincere e l’abbiamo vinta. Potevamo segnare di più nel primo tempo. Abbiamo fatto una buona partita, l’importante era vincerla”. Queste le parole del giovane nel post partita.

Un inizio diverso rispetto all’anno scorso

Bisseck venne acquistato dai nerazzurri nell’estate nel 2023. Nella scorsa stagione il giovane difensore tedesco ha collezionato 21 presenze in tutte le competizioni, 16 solo in Serie A. Nelle prime sei partite del campionato 23-24 Yann Bisseck giocò soltanto 6 minuti durante l’esordio contro il Monza. Mentre quest’anno Bisseck ha giocato per due volte fin dal primo minuto per 90 minuti, senza ignorare la sua grande prestazione arrivata a Manchester durante la gara di Champions. Bisseck ha ancora degli ampi margini di crescita, i nerazzurri hanno fatto un grande investimento acquistandolo l’anno scorso.