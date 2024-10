L’Inter, questa sera, dovrà affrontare la complicatissima sfida contro il Torino. Simone Inzaghi ha in mente un grosso cambiamento per quanto riguarda il reparto difensivo nerazzurro

Inter che, questa sera, è impegnata contro il Torino. La squadra di Vanoli è sicuramente una delle sorprese più positive della stagione ed a pari punti in classifica proprio con la squadra nerazzurra. Intanto, il tecnico interista, Simone Inzaghi, sceglie chi schierare dall’inizio e potrebbe esserci una novità molto grossa per quanto riguarda il reparto arretrato.

Inter-Torino, Inzaghi cambia in difesa: la probabile formazione

Inter che vuole i tre punti contro il Torino per evitare che il Napoli possa scappare in maniera importante. La squadra nerazzurra dovrà fare molta attenzione a quella granata che si sta dimostrando un vero osso duro per tutti. Proprio per questo, Inzaghi, dovrà preparare la gara alla perfezione, evitando quanto più possibile le sbavature difensive viste fino ad ora. E in difesa potrebbe esserci la novità più importante. Il terzetto, infatti, oltre ad Acerbi e Bastoni, dovrebbe prevedere Bisseck e non Pavard, con Sommer in porta. A centrocampo dovrebbero esserci Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti la consueta coppia, Lautaro e Marcus Thuram.

Inzaghi lo sa: adesso bisogna trovare la retta via

Inzaghi sta lavorando molto duramente con la squadra per eliminare le sbavature difensive che si sono viste anche nella partita di Champions League contro la Stella Rossa. La squadra nerazzurra, in questo inizio stagione, ha mostrato delle lacune che hanno fatto preoccupare tanto. Bisogna sicuramente eliminare gli errori individuali e di squadra, oltre ad avere un atteggiamento diverso. In caso contrario, la vittoria dello scudetto è solo un miraggio. Il Napoli e la Juventus stanno dimostrando di essere rivali e concorrenti molto più che credibili. Sicuramente, non sarà la stessa stagione dell’anno scorso con il dominio nerazzurro.