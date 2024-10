Cruz: “Lautaro? Mi auguro una cosa” | Le parole dell’ex Inter

L’ex attaccante nerazzurro, Julio Ricardo Cruz, ha parlato del suo connazionale e attuale capitano interista, Lautaro Martinez, facendo un augurio per lui per l’immediato futuro

Cruz torna a parlare della sua ex Inter. L’ex attaccante nerazzurro è stato interpellato sulla squadra nerazzurra e sul suo capitano, Lautaro Martinez. Proprio in merito al suo connazionale, l’ex numero 9 interista, ha voluto mandare un augurio per il futuro. Inoltre, Cruz, ha ricordato anche una partita contro l’Inter, quando giocava con la maglia della Lazio.

Cruz: “Lautaro? Mi auguro possa vincere il Pallone d’Oro”

Cruz, ha espresso la propria opinione su Lautaro Martinez e sulla candidatura dell’attuale capitano nerazzurro per quanto riguarda il Pallone d’Oro viste le vittorie con la maglia dell‘Inter e dell’Argentina.

Ecco le parole di Cruz: “Mi fa piacere perché è argentino e perché è un giocatore forte che ha vinto tante competizioni, come il Mondiale e la Coppa America. È bello far parte della storia di una società, ma credo che tutti quelli che sono passati in qualsiasi club fanno parte della storia di quella squadra. Io mi sento parte della storia della Lazio, anche se ci sono stato per poco tempo. Ad esempio mi ricordo quando abbiamo vinto la Supercoppa italiana a Pechino contro l’Inter. Mi fa piacere per Lautaro perché lavora tantissimo e perché negli ultimi mesi è stato criticato. Nella vita di un attaccante capita di avere un momento no e di non riuscire a fare gol, è successo anche a me e ad altri bomber. Secondo me Lautaro può lottare per il Pallone d’Oro e mi auguro che lo possa vincere”.

Lautaro, gol ritrovato: adesso un obiettivo. E Inzaghi lo vuole sfruttare

Lautaro ha ritrovato finalmente la via del gol sia contro l’Udinese che contro la Stella Rossa. L’attaccante nerazzurra sta ritrovando pian piano la forma ottimale e vuole continuare a segnare per non perdere ulteriore terreno dalla vetta a cominciare da questa sera. Inzaghi lo sa bene ed è pronto a sfruttare il suo attaccante. Un giocatore che per l’Inter diventa fondamentale in termini di leadership e di realizzazioni.