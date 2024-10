Buchanan e il ritorno in campo | C’è la data certa

Il ritorno di Tajon Buchanan si avvicina sempre più. L’esterno canadese, dopo la rottura della tibia, ha ripreso ad allenarsi in gruppo e ha già fissato la data del rientro in campo

Buchanan sta tornando. L’esterno canadese che la scorsa estate si è infortunato in allenamento con la propria nazionale durante la Copa America, è vicinissimo al ritorno in campo. Un recupero lampo che ha sorpreso anche Simone Inzaghi e lo staff medico. Il giocatore ha già segnato una data in rosso che rappresenterà il suo ritorno definitivo. I nerazzurri, in tal modo, avranno la rosa al completo.

Buchanan, ritorno vicino: ecco quando ritornerà in campo il canadese

Buchanan sarà una nuova freccia all’arco di Simone Inzaghi. L’esterno canadese, dopo la rottura della tibia di questa estate, da qualche tempo è ritornato ad allenarsi con il gruppo e anche il rientro in campo sembra essere molto vicino. Simone Inzaghi e lo staff medico hanno cerchiato una data in rosso. Si tratta della partita del 20 ottobre che vedrà la squadra nerazzurra confrontarsi contro la Roma di Ivan Juric. Avversario sicuramente molto complicato e difficile da affrontare. Servirà anche il contributo del classe 1999, visto che proprio al rientro dalla pausa per le nazionali, ci sarà un ciclo di partite particolarmente complicate che vedrà la squadra nerazzurra affrontare prima i giallorossi, poi lo Young Boys ed infine la Juventus.

Inzaghi sorpresa: il recupero del canadese è stato lampo

Anche Simone Inzaghi è rimasto particolarmente sorpreso dal recupero lampo del giocatore. Un infortunio così serio, smaltito in meno tempo del previsto. Il tecnico nerazzurro ha intenzione di inserirlo gradualmente e di non rischiare nulla, come ha fatto anche con altri elementi che, in passato, si sono infortunati. Ma sicuramente il recupero del ragazzo è fondamentale per distribuire meglio le energie in una stagione che non è iniziata al meglio e che vede davanti a sè ancora tantissimi impegni.