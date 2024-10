Longhi duro con l’Inter | “Ha dato spazio a chi non gioca”

Il famoso giornalista sportivo Bruno Longhi non è rimasto convinto della prestazione dei nerazzurri contro la Stella Rossa. Secondo Longhi l’Inter ha riservato un trattamento non adeguato alla competizione.

Longhi – La prestazione dei nerazzurri contro la Stella Rossa di Belgrado non ha convinto tutti gli addetti ai lavori. A pesare molto è il primo tempo dei nerazzurri che dopo essere andati in vantaggio non hanno mai dato l’impressione di essere in possesso del gioco. La situazione è cambiata durante il secondo tempo con il raddoppio di Marko Arnautovic, da quel momento i nerazzurri hanno preso in mano la partita segnando altri due gol.

Longhi: “L’Inter non incanta!”

Il giornalista sportivo Bruno Longhi ha recentemente espresso la sua opinione sulla partita dell’altra sera. A Sport Mediaset Longhi ha analizzato la prestazione dei nerazzurri così: “L’Inter non ha incantato. Al di là delle iperboli sulla prestazione di Taremi, ha battuto la pungente Stella Rossa, grazie a due palle inattive – magica punizione di Chalanoglu e rigore ottenuto da Lautaro e realizzato dal compagno iraniano – e agli errori della inconsistente difesa serba“. Longhi non trova molti pregi nei nerazzurri visti l’altra sera, ma particolari criticità nella gestione difensiva dei serbi.

“Trattamento riservato alla Champions che ricorda quello riservato alla Coppa delle Fiere”

Infine non manca il commento riguardo il turnover messo in campo dal tecnico Simone Inzaghi. Longhi dice che il trattamento che il tecnico ha riservato alla competizione gli ha ricordato quello che veniva riservato alla vecchia Coppa delle Fiere. L’ex competizione internazionale era considerata dalle squadre europee come una competizione minore. Per questo in campo spesso si potevano vedere i nomi di coloro che non giocavano durante il campionato nazionale. Secondo il giornalista l’Inter avrebbe fatto qualcosa di simile l’altra sera, dove in campo si sono visti ben 7 cambi rispetto alla formazione vista in campionato.