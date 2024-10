Taremi, è il tuo momento | Più spazio per un altro giocatore

L’Inter affronterà questa sera la Stella Rossa per il secondo turno della prima fase della nuova Champions League. Dopo l’ottimo pareggio contro il Manchester City, i nerazzurri cercano la prima vittoria europea

Taremi sarà uno dei protagonisti della partita contro la Stella Rossa. L’attaccante iraniano, che è subentrato nella partita di campionato contro l’Udinese, è l’unico giocatore certo di partire dal prima minuto contro la squadra serba. Il giocatore scalpita e vuole firmare quanto prima il suo primo gol con la maglia dell’Inter. Intanto, Simone Inzaghi, vuole dare più spazio ad un’altra pedina che nello spogliatoio si sta rivelando molto importante.

Taremi titolare, Inzaghi ha deciso: più spazio anche per un altro giocatore

Taremi, quindi, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarà titolare questa sera. L’attaccante iraniano guiderà l’attacco nerazzurro. Fino a questo momento, il giocatore, ha siglato un assist per il gol di Darmian contro il Lecce e vuole arrivare alla prima rete in maglia nerazzurra. La sua qualità, infatti, permetterà a Simone Inzaghi, di poter ruotare in avanti per esaudire il desiderio di essere competitivi non solo per quanto riguarda l’Italia, ma anche la Champions League. Oltre all’ex Porto, c’è un altro giocatore che Inzaghi tiene in grande considerazione. Si tratta di Marko Arnautovic. L’attaccante serbo, infatti, non ha avuto un grande minutaggio fino a questo momento, ma per il tecnico è sempre importante nello spogliatoio e contribuirà a fare rifiatare uno dei due attaccanti titolari. Non partirà dall’inizio stasera, ma sicuramente avrà qualche minuto.

Inzaghi, scelte quasi fatte: ecco la probabile formazione

Inzaghi ha praticamente fatto quasi tutte le scelte. In porta, come al solito, ci dovrebbe essere Yann Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe prevedere Pavard, de Vrij ed uno tra Acerbi e Carlos Augusto. In mezzo, Dumfries è in vantaggio su Darmian, poi ci sarà Frattesi, con Calhanoglu, Zielinski e Dimarco che ha dimostrato di essere in gran forma. In avanti, oltre al già annunciato Taremi, ci dovrebbe essere Lautaro Martinez che si è sbloccato contro l’Udinese e vuole continuare a macinare gol. Per Thuram un turno di riposo.