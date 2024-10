Inter-Stella Rossa, prima vittoria per i nerazzurri | I voti di Sky Sport

Ieri sera i nerazzurri sono tornati in campo per la seconda giornata di Uefa Champions League. L’Inter ha ospitato la Stella Rossa di Belgrado imponendosi con il risultato di 4 a 0.

Inter – Ieri sera è arrivata la prima vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi nella nuova Uefa Champions League. L’Inter ha vinto per 4 a 0 contro gli avversari della Stella Rossa di Belgrado. Dopo un primo tempo altalenante dei nerazzurri, il 2-0 firmato Marko Arnautovic, ha segnato la strada della partita. Da quel momento i nerazzurri hanno preso in mano il gioco segnando altri due gol portando un +4 fondamentale alla differenza reti valevole per la classifica generale.

Inter-Stella Rossa, i migliori in campo sono loro due!

Ottima prova dei nerazzurri secondo Sky Sport, i giornalisti promuovono quasi tutta la squadra tranne due eccezioni. Eccezioni segnate dalle prestazioni di Zielinski e Carlos Augusto, sono gli unici a non raggiungere il 6. Sorprende soltanto in parte l’MVP scelto dalla redazione di Sky Sport, non Taremi ma Mkhitaryan. Un sontuoso 8 per il centrocampista armeno, per Sky non pesa il gol sbagliato nel primo tempo. Anche Taremi ha ovviamente ricevuto un voto molto alto, 7 e mezzo per l’MVP scelto dalla Uefa.

Taremi, che acquisto dei nerazzurri!

Non si può che sottolineare la grande prova di Medhi Taremi. Due assist e gol su rigore per l’iraniano, il primo con la maglia dei nerazzurri. La Uefa ha consegnato a lui il premio di migliore in campo, nessuna sorpresa per i tifosi. Ieri è stata probabilmente la miglior partita di Taremi dal suo arrivo, se già si pensava che i nerazzurri avessero fatto un gran colpo con il suo acquisto, la prestazione di ieri lo ha ulteriormente confermato. Un colpo a parametro zero che va ad aggiungersi agli altri capolavori di Marotta e Ausilio, come Calhanoglu, Thuram e Zielinski.