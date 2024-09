Inter-Udinese, i nerazzurri tornano a vincere | Si è sbloccato!

L’Inter di Simone Inzaghi torna a vincere ad Udine per 3 a 2, la notizia è che Lautaro Martinez è finalmente tornato al gol mettendo a segno una doppietta.

Oggi alle 15 l’Inter di Simone Inzaghi sono tornati in campo contro l’Udinese. Entrambe le squadre venivano da una sconfitta in campionato e necessitavano a tutti i costi una vittoria. Vittoria che è arrivata in favore dei nerazzurri che si sono imposti per 3 a 2 con qualche difficoltà. L’Udinese ha tenuto in vita la partita fino al fischio finale dimostrando di avere tutte le carte in regola per fare un gran campionato.

Inter – Udinese finisce 3 a 2, grande partita ma c’è ancora qualcosina da sistemare

L’Inter torna finalmente alla vittoria dopo il pareggio di Monza e la sconfitta subita nel derby portandosi temporaneamente ad 11 punti. A consegnare la vittoria dei nerazzurri ci hanno pensato Frattesi e Lautaro. Il centrocampista italiano ha segnato l’1-0 che ha gelato l’Udinese dopo neanche un minuto di gioco. Mentre l’argentino è finalmente tornato al gol mettendo a segno una doppietta che ha permesso all’Inter di andare sul temporaneo 3 a 1. Non sono bastati i gol di Kabasele e Lucca per strappare dei punti all’Inter, l’Udinese esce dal campo con un’ottima prestazione ma senza bottino.

Lautaro, i tifosi non aspettavano altro

Questa è stata sicuramente una settimana particolare per il Toro. Fin dalle dichiarazioni post derby si era percepito che Lautaro sentisse il peso delle sue prestazioni non ottimali. Oggi finalmente l’attaccante argentino è tornato al gol mettendo a segno una doppietta fondamentale per la vittoria nerazzurra. Lautaro non segnava con la maglia dell’Inter da maggio 2024 contro il Frosinone. I tifosi adesso sperano possa continuare a segnare come nella scorsa stagione, dove riuscii a conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A. L’unica certezza è che questa Inter ha fortemente bisogno dei gol dell’argentino.