Pruzzo: “Inter, una cosa non c’è stata” | Critica dell’ex bomber

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato dell’Inter e del momento della squadra nerazzurra dopo la sconfitta nel derby. L’ex bomber non ha mancato di fare una critica alla squadra di Inzaghi

Pruzzo parla del momento della squadra nerazzurra dopo la sconfitta nel derby. Nonostante la partita contro l’Udinese, la stracittadina ed il tonfo dell’Inter fa ancora rumore. Una partita che rischia di lasciare degli strascichi che devono essere evitati rispondendo di squadra e con continuità di vittorie. L’ex bomber ha voluto avanzare una critica alla squadra nerazzurra per quanto riguarda un aspetto rispetto alla passata stagione.

Pruzzo: “Inter, ci si aspettava una crescita rispetto all’anno scorso”

Pruzzo, dunque, ha parlato dell’Inter e ha fatto una piccola critica ai nerazzurri in merito ad un aspetto che ci si attendeva rispetto alla passata stagione. I nerazzurri, sono chiamati a smentire tutto.

Ecco le parole di Pruzzo: “Hanno sottovalutato la partita col Monza perché si son fatti prendere dalla partita di Champions, dove hanno giocato con ottimo livello. Dava l’idea di crescita, ma poi non c’è stata. La fase difensiva rispetto all’anno scorso fa acqua e alcuni giocatori, avanti con gli anni, non hanno la condizione di qualche mese fa. Ora sono chiamati a dare una risposta su un campo difficile. Se tornano sulla retta via, l’Inter rimane la squadra più forte del campionato”.

Inter, è ora delle risposte: tante critiche da smentire

La squadra nerazzurra è soggetta a molte critiche per l’inizio di stagione negativo. Non è bastata la prestazione ed il parti ottenuto contro il Manchester City. Gli uomini di Inzaghi sembrano ben distanti dalla squadra ammirata nella passata stagione. Ma c’è il tempo per riprendersi. Per questo servirà una risposta di rabbia e di fame. Quella che è mancata fino a questo momento. L’aver vinto lo scudetto l’anno scorso non porta automaticamente a vincere sicuramente anche quest’anno. Una lezione che, dopo la stagione post tricolore con Conte in panchina, i nerazzurri avrebbero dovuto imparare bene.