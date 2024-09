Frattesi, il giornalista: “Cambia molto rispetto a lui” | Le sue parole

Inter che torna alla vittoria. La squadra di Simone Inzaghi torna ai tre punti seppur sofferti e con tanti punti interrogativi da risolvere. Tra i protagonisti anche Davide Frattesi

Frattesi è stato uno dei protagonisti della partita di ieri pomeriggio contro l’Udinese. Il centrocampista, dopo 43 secondi, si è fatto trovare pronto con uno scatto in profondità ed un tiro – non irresistibile – che ha permesso di aprire le danze contro l’Udinese. Di lui, il giornalista di Sky Sport, Bucciantini, ha parlato facendo un paragone con un altro giocatore nerazzurro come Nicolò Barella.

Frattesi, le parole di Bucciantini: “C’è differenza tra lui e Barella”

Frattesi ha giocato una buona partita, segnato un gol e avuto un’altra ghiotta occasione per la sua doppietta. Il centrocampista nerazzurro, però, non appena tornerà Barella dopo la sosta, lascerà il posto al centrocampista sardo. Dei due, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Davide Bucciantini che ha voluto fare un paragone tra caratteristiche.

Ecco le parole di Bucciantini: “Cambia, hanno caratteristiche diverse. Partono dalla stessa zona di campo, per percorrerla in un altro modo. Barella tocca molti palloni, palleggia bene, è migliorato tantissimo nella visione di gioco. Frattesi è più incursore e in avanti è come avere un giocatore in più. Ma Barella insieme a Calhanoglu sono la corrente continua dell’Inter.

Inter, non solo l’ex Sassuolo: anche Lautaro si sblocca

Il centrocampista nerazzurro si riprende dopo l’errore che ha portato al gol di Gabbia contro il Milan. Ma oltre a lui, anche Lautaro Martinez è riuscito a sbloccarsi. Il capitano nerazzurro ha segnato una doppietta importantissima che ha permesso all’Inter di tornare alla vittoria e di conquistare tre punti fondamentali. Quello che preoccupa, però, è la tenuta difensiva. Altri due gol incassati. Il primo di testa ed è il terzo in questo campionato – l’anno scorso sono stati 4 in tutta la stagione. Il secondo con una squadra immotivatamente sbilanciata che ha lasciato campo aperto a Lucca che ha segnato a tu per tu con Sommer.