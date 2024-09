“Nerazzurri non favoriti, ecco chi è attrezzato” | Il giornalista netto

L’Inter è partita a singhiozzo in campionato e tanti addetti ai lavori stanno criticando la squadra nerazzurra. Nelle ultime ore, Auriemma ha dato il suo giudizio sui nerazzurri

Nerazzurri che sono partiti male in questo inizio di campionato, non dando la sensazione di onnipotenza che si aveva nella passata stagione. Soprattutto dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, gli strascichi sono stati importanti e spetta a Simone Inzaghi e i suoi giocatori mettere a tacere le critiche, dando continuità di risultati positivi. Intanto, il giornalista Raffaele Auriemma non considera l’Inter la squadra favorita per la vittoria finale dello scudetto.

“Nerazzurri non sono la squadra da battere”: Auriemma snobba l’Inter

Nerazzurri che dovranno rispondere sul campo alle critiche di queste settimane per i risultati negativi avuti. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, non sono partiti bene e hanno attratto a sè tante voci negative da parte di tantissimi addetti ai lavori. In ultimo, il giornalista Auriemma che, ai microfoni di Tele A, ha snobbato i nerazzurri come squadra favorita per lo scudetto.

Ecco le parole di Auriemma: “Il Napoli sta dimostrando un grande rendimento. L’Inter non è la squadra da battere. Può sicuramente dire la sua, vorrà difendere lo scudetto a lungo, ma ad oggi tra quelle che puntano al tricolore, il Napoli è la squadra più attrezzata e pronta e che ha lavorato meglio sia sul mercato che negli allenamenti”.

Inter, pochi acuti in questa stagione: ritrovare la fame per non ripetere gli errori di due stagioni fa

L’Inter deve necessariamente ritrovare la fame che ha avuto nella passata stagione. La squadra di Simone Inzaghi, in questo inizio campionato, è sembrata essersi adagiata sul trofeo dell’anno scorso e ha avuto un atteggiamento un po’ superficiale in tante partite. Una situazione che, ovviamente, deve cambiare anche perchè porterebbe a rivivere l’incubo delle due stagioni precedenti alla vittoria dello scudetto. In quei frangenti, infatti, i nerazzurri si erano un po’ specchiati nella forza dei pronostici di essere la rosa più forte delle altre, andando incontro a due stagioni deludenti. E questo non può e non deve accadere ancora. La lezione va imparata.