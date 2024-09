Capello, ecco i consigli per i nerazzurri | “Ritrovare l’umiltà!”

L’ex allenatore di Juventus e Milan, Fabio Capello, ha recentemente rilasciato un’intervista per i giornalisti della Gazzetta dello Sport, per Capello i nerazzurri devono cambiare registro se vogliono ricominciare a vincere

Fabio Capello non necessita sicuramente di presentazioni. Parliamo di uno degli allenatori più vincenti della storia della Serie A, Capello ha vinto ben 6 scudetti sulle panchine di Milan e Roma, sarebbero stati 7 senza lo scudetto revocato sulla panchina della Juventus. Con il Milan Capello arrivò a vincere anche la Champions League nel 1994. L’ex allenatore italiano ha recentemente rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport, dove non sono mancate le domande sugli attuali campioni d’Italia e sul loro futuro percorso in Serie A.

Capello: “A Udine non una partita facile”

Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport possiamo leggere le parole di Fabio Capello in merito alla prossima sfida dei campioni d’Italia. Secondo l’ex allenatore, oggi opinionista per Sky Sport, i nerazzurri dovranno affrontare una sfida per niente facile: “Non è una partita facile perché troverà una squadra sconfitta a Roma che avrà voglia di rifarsi. Lo stesso discorso vale per l’Inter dopo il ko nel derby. Credo che i nerazzurri abbiano bisogno di ritrovarsi a livello mentale: devono ritrovare l’umiltà e la voglia che avevano. Ad esempio, quella dimostrata in Inghilterra contro il Manchester City in Champions: la si è vista soltanto nei primi 25 minuti contro il Milan“.

“I leader si sono adagiati”

Il discorso di Capello non si conclude qui, secondo l’ex allenatore i nerazzurri sono il vero nemico di loro stessi. Secondo lui uno dei problemi avuti in queste prime partite ad esempio sono le prestazioni dei leader della squadra. Mentre Inzaghi dovrebbe gestire meglio il turnover con le proprie riserve, esagerato secondo Capello. Questi sono i difetti che l’ex allenatore vede nell’Inter di quest’anno, nulla che non si possa aggiustare con l’avanzare della stagione.