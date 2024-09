Inter, decisa l’avversaria in Coppa Italia | Si giocherà a dicembre

Si sono da poco conclusi i quarti di finale tra Udinese e Salernitana, la vincitrice affronterà l’Inter a Milano il 4 dicembre

Inter – I tifosi interisti potranno presto prenotare i propri biglietti per la prima sfida di Coppa Italia dei nerazzurri. L’Inter partirà dagli ottavi di finale visto il suo piazzamento nello scorso campionato di serie A. La partita tra Udinese e Salernitana iniziata oggi alle 18:30 ha decretato l’avversaria dei nerazzurri.

Inter dovrai affrontare l’Udinese per arrivare ai quarti

La partita tra Udinese e Salernitana si è conclusa con la vittoria della squadra friulana. 3 a 1 per l’Udinese il risultato finale, gol di Bijol, Lucca e Ekkelenkamp mentre alla Salernitana non serve il gol di Nwanko. Dunque i friulani affronteranno i nerazzurri a San Siro il 4 dicembre. Un’avversaria sicuramente non semplice per la squadra di Runjaic che dovrà superare l’ostacolo di giocare a San Siro contro i campioni d’Italia per accedere ai quarti di finale. I bianconeri di Udinese non hanno mai vinto la competizione e non raggiungono la finale da più di 100 anni.

Com’è andata l’anno scorso ai nerazzurri?

Nella scorsa stagione i nerazzurri non hanno sicuramente avuto un grande percorso in Coppa Italia. L’Inter campione in carica è stata eliminata dal Bologna di Thiago Motta perdendo 2 a 1 dopo i tempi supplementari. Un risultato che ha lasciato un grande amaro in bocca sopratutto se si pensa alla vittoria arrivata a maggio 2023 e 2022. L’Inter ha conquistato la finale del 2022 vincendo 4 a 2 contro la Juventus e la finale del 2023 vincendo per 2 a 1 contro la Fiorentina. La vittoria contro i viola ha consegnato all’Inter il suo nono titolo nella competizione piazzandosi al secondo posto nella classifica generale al pari della Roma ma ancora lontani dalle 15 Coppe Italia vinte dalla Juventus. Quest’anno l’Inter potrà provare a vincere il suo decimo titolo, il primo ostacolo di fronte sarà l’Udinese.