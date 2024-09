Lautaro nel mirino di una big inglese | Due possibili strade

Il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, è entrato nel radar del Chelsea, i blues possono cercare due strategie per portare l’argentino a Londra.

Lautaro – Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, non ha iniziato la stagione attuale nel migliore dei modi. Il nerazzurro non è rientrato al meglio dalla sua esperienza in Copa America, la sua non ottimale condizione fisica è sotto gli occhi di tutti. La condizione di Lautaro è stata confermata in parte anche dal suo allenatore Filippo Inzaghi, il capitano non è partito tra i giocatori titolari nella sfida di Manchester contro il City. Adesso, una grande squadra inglese potrebbe essere interessata all’acquisto del gioiello nerazzurro.

Lautaro, il Chelsea ci pensa, due alternative per arrivare a lui

Il Chelsea sembrerebbe fortemente interessata a portare a Londra il fenomeno argentino. Lautaro ha attirato ulteriormente l’attenzione delle big europee vincendo il titolo di capocannoniere delle Serie A e della Copa America, di cui è stato grande protagoniste in entrambe le competizioni. Adesso i Blues sarebbero disposti a cercare di acquistare l’attaccante sborsando ben 100 milioni di euro. Ma la maxi offerta non è l’unica via che il Chelsea potrebbe scegliere per accaparrarsi l’attaccante, c’è anche la strada della contropartita. I giocatori sacrificabili dai londinesi potrebbero essere: Benoit Badiashile, Carney Chukwuemeka e Mykhailo Mudryk.

Un addio che sarebbe difficile da digerire

Ovviamente stiamo parlando di voci di mercato non ancora confermate, ma una cessione del genere creerebbe un terremoto non ignorabile nella tifoseria interista. Lautaro è già entrato da tempo nella storia dell’Inter, prendendo il posto di settimo marcatore nella storia dei nerazzurri. Il suo addio significherebbe perdere uno dei grandi simboli dell’interismo degli ultimi anni, nessun tifoso manderebbe giù la cosa tanto facilmente. Ai tifosi non resta che attendere l’arrivo del prossimo calciomercato e sperare che le voci diffuse dai tabloid inglesi siano infondate.